NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - À la mi-mars 2025, un ressortissant cubain a tenté d'entrer au Canada en provenance des États-Unis en traversant le pont ferroviaire international à Fort Érié. Des membres de l'Équipe de l'intégrité des frontières de la GRC à Niagara-on-the-Lake, avec l'aide de membres de la Police provinciale de l'Ontario qui ont contribué à l'opération Dissuasion de l'Ontario, ont été en mesure de localiser et d'arrêter la personne en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

La personne a été transportée dans les locaux de l'ASFC au point d'entrée du pont Peace, à Fort Érié. Après son évaluation, elle a été jugée non admissible à entrer au Canada et a été renvoyée aux États-Unis le même jour.

L'Équipe de l'intégrité des frontières de la GRC à Niagara-on-the-Lake maintient actuellement une présence sur le pont ferroviaire en tout temps. La GRC a récemment intercepté plusieurs personnes qui tentaient d'entrer illégalement au Canada par le pont ferroviaire. Toutes ces personnes ont finalement été renvoyées aux États-Unis.

Des membres de la GRC à Niagara-on-the-Lake effectuent activement des patrouilles le long de la frontière dans cette région, sur terre, sur l'eau et dans les airs, afin de perturber les activités criminelles transfrontalières.

La GRC est déterminée à travailler avec ses partenaires pour protéger les résidents et les collectivités du Canada. Notre collaboration avec l'ASFC et la Police provinciale de l'Ontario continue de produire des résultats positifs pour le Canada. La GRC tient également à remercier le CN pour son aide.

« La GRC continue de constater les retombées opérationnelles positives des nouveaux investissements dans l'application de la loi entre les points d'entrée et des efforts de collaboration avec la police du CN, la Police provinciale de l'Ontario et l'ASFC pour protéger la sécurité et l'intégrité des frontières canadiennes. »

Sergente Lepa Jankovic, Équipe de l'intégrité des frontières, Niagara-On-The-Lake, GRC, GRC de la région du Centre

« L'ASFC et la GRC travaillent en étroite collaboration pour assurer la sécurité de nos frontières. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont notre collaboration contribue à protéger l'intégrité de notre frontière et assurer la sécurité de nos collectivités. »

Michael Prosia, directeur général régional par intérim, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Si vous souhaitez voir les images, consultez ce communiqué sur le site Web de la GRC.

Quelques faits

Au Canada, l'ASFC et la GRC ont le mandat commun d'assurer la sécurité et l'intégrité des frontières. L'ASFC est responsable de l'application de la loi dans 1 200 points d'entrée partout au pays, tandis que la GRC est responsable de l'application de la loi entre les points d'entrée.

L'Équipe de l'intégrité des frontières de la GRC à Niagara-on-the-Lake est responsable de la prévention et de la détection de la contrebande transfrontalière à destination et en provenance du Canada. Cette équipe soutient quatre points d'entrée de l'ASFC en menant des enquêtes criminelles plus vastes qui commencent au port. L'unité est également chargée de protéger la région frontalière entre les ports, de Cobourg sur le lac Ontario à Port Burwell sur le lac Érié. Les membres de l'Équipe se retrouvent souvent dans les bateaux pour s'assurer de leur respect des exigences de déclaration lorsqu'ils entrent au Canada.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre