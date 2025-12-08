MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Dans la foulée des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins unissent leurs voix pour rappeler l'importance d'offrir des milieux de vie sains et sécuritaires aux femmes en situation de vulnérabilité et leurs enfants. Réunis à la maison-mère de l'organisme Le Chaînon pour l'inauguration de la maison de transition l'Annexe, les partenaires soulignent aussi l'inauguration de la maison de 2e étape Parados et le financement des projets Un toit pour elles et RLS. Au total, ces 4 établissements offriront 67 logements sociaux et abordables à Montréal, en plus d'un continuum de services, à des femmes en situation de vulnérabilité et leurs enfants.

Coordonnés par les groupes de ressources techniques Bâtir son quartier et Atelier Habitation Montréal, les projets reçoivent l'appui financier des gouvernements du Canada et du Québec, de la Ville de Montréal ainsi que du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins et du Fonds de solidarité FTQ, pour un total de plus de 48 M$.

L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont, Mme Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, ainsi que Mme Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal, ont procédé à cette annonce en compagnie de nombreux partenaires.

« À l'occasion des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, nous réaffirmons notre responsabilité collective de créer des environnements sûrs, équitables et bienveillants pour toutes les femmes et leurs enfants. Les 67 logements sociaux et abordables annoncés aujourd'hui renforcent notre volonté de prévenir la violence et de protéger le bien-être et la sécurité des personnes les plus à risque. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Offrir un toit sécuritaire et abordable à des femmes en situation de vulnérabilité, c'est réaffirmer d'une manière concrète notre engagement à continuer de bâtir des milieux de vie dignes et sécuritaires. La forte mobilisation des partenaires gouvernementaux, communautaires et privés démontre qu'en unissant nos forces, nous pouvons mettre en place des solutions durables qui changent des vies. En marge des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, cette inauguration incarne le refus de notre société face à toutes les formes de violence envers les femmes. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Notre gouvernement est fier de participer à la création de 67 logements sociaux et abordables à Montréal pour des femmes en situation de vulnérabilité et leurs enfants. Je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets importants pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien des femmes qui en ont besoin. »

L'honorable Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire du premier ministre du Canada et députée d'Outremont

« Ces projets démontrent l'importance d'un réseau uni pour offrir non seulement un toit, mais aussi un accompagnement adapté aux besoins des femmes et de leurs enfants. Ensemble, nous créons des espaces où elles peuvent trouver la stabilité et l'accompagnement dont elles ont besoin pour envisager l'avenir avec espoir. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre déléguée à la Santé

« Notre gouvernement est déterminé à offrir des solutions en matière de logement pour les gens de Montréal et de partout au Québec. Le soutien à la réalisation de ces projets est un exemple concret de notre engagement. Je suis fière de notre participation à ce projet et de la différence concrète qu'il fera pour de nombreuses femmes et leurs enfants, ici à Montréal. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« Dans notre métropole, soutenir les femmes en situation d'extrême vulnérabilité va bien au-delà de combler un besoin, c'est leur offrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et digne. L'annonce d'aujourd'hui apporte une réponse qui améliore réellement le quotidien de ces femmes et de leurs enfants. À Montréal, la solidarité est une force et les partenaires, les organismes et les gouvernements unissent leurs efforts pour qu'elles puissent enfin envisager un avenir plus serein et plus juste. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Pour les femmes en situation de grande vulnérabilité, avoir accès à un toit sain, sécuritaire et abordable, c'est une condition de base pour se reconstruire. En marge des journées d'activisme contre la violence faite aux femmes, il est essentiel de rappeler l'importance d'unir nos voix et nos forces pour le mieux-être des femmes. »

Karine Boivin-Roy, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition féminine et adjointe gouvernementale à la Métropole

« Mon administration croit fermement que les femmes et les enfants qui vivent en situation de vulnérabilité doivent avoir accès à un toit sécuritaire et digne. En travaillant avec nos partenaires, nous soutenons la construction de logements et de milieux de vie caractérisés par la solidarité et l'inclusion, un moteur pour notre métropole. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Chez Desjardins, nous croyons qu'il faut des solutions concrètes pour offrir un milieu de vie sécuritaire et digne à celles qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi, par un montant de 350 000 $ du Fonds du Grand Mouvement, nous sommes fiers d'appuyer le projet Parados, qui permettra à des femmes et à leurs enfants de se reconstruire dans un environnement protégé. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de notre engagement à contribuer à la création de 10 000 logements abordables au Québec d'ici 2028. »

Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Ça me touche de voir, encore aujourd'hui, des femmes et leurs enfants devoir affronter la précarité et l'insécurité. Je pense à toutes celles qui, chaque jour, font preuve de courage pour s'en sortir. Ce qui me donne espoir, c'est de savoir qu'ensemble, avec des partenaires engagés, on peut changer les choses : offrir plus de logements abordables et des milieux de vie sécuritaires à celles qui en ont le plus besoin. C'est pour ces femmes qu'on s'implique et qu'on réalise des projets comme l'Annexe du Chaînon. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« L'équipe de Bâtir son quartier est très fière de participer à la réalisation de projets essentiels qui offrent des logements transitoires et de l'accompagnement, un tremplin crucial qui permet aux femmes et à leurs enfants qui ont traversé des épreuves de se poser et de retrouver la sécurité et l'espoir. Nous tenons à saluer l'engagement sans faille des équipes de Parados, d'Un toit pour elles, de La Sortie, du Chaînon et à remercier les bailleurs de fonds dont le soutien rend ces projets possibles. Ensemble, nous prouvons que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons transformer des vies. »

Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« La réussite de ces projets repose sur notre capacité à unir nos forces. Aujourd'hui, nous avons une démonstration concrète qu'ensemble, nous pouvons créer des espaces sûrs, chaleureux et de qualité, où les femmes peuvent se reconstruire, retrouver leur dignité et regagner confiance en elles et en la société. Grâce à ce projet d'habitation, Le Chaînon joue un rôle essentiel en augmentant le nombre de logements sécuritaires et abordables pour les femmes et leurs enfants. »

Sonia Côté, présidente-directrice générale du Chaînon

« L'ouverture de cette nouvelle maison de deuxième étape, avec ses sept logements et nos bureaux de services externes, est un engagement direct pour l'autonomie durable des femmes. Nous remercions sincèrement nos partenaires et bailleurs de fonds qui, par leur soutien essentiel, rendent possible cette étape vitale pour briser le cycle de la violence. »

Catherine Ménard, directrice générale du Parados

« Ce projet d'hébergement transitoire qu'est Un toit pour elles marque un tournant majeur pour les femmes qui entreprennent un parcours de sortie de la prostitution. Pour la première fois à Montréal, une ressource entièrement vouée à leur sécurité, leur dignité et leur avenir voit le jour. Grâce au soutien des gouvernements du Canada, du Québec et de la Ville de Montréal, nous posons un geste essentiel dans la lutte contre l'exploitation sexuelle. Afin de rendre cette ressource pleinement fonctionnelle, nous lançons un appel à la solidarité. Chaque contribution - petite ou grande - nous aidera à aménager les lieux et à constituer un fonds destiné aux parcours de sortie et aux projets de vie des femmes. Ensemble, nous pouvons ouvrir bien plus qu'un toit : nous pouvons ouvrir des possibles. »

Bailaou Diallo, coordonnatrice d'Un toit pour elles

« Ce nouveau bâtiment est pour l'organisme La Sortie une grande réalisation. En triplant notre capacité d'accueil, nous offrons concrètement une porte de sortie de l'industrie du sexe et de l'exploitation sexuelle. Ces logements transitoires sécurisés, complétés par l'accompagnement psychosocial et des espaces communautaires, constituent la base d'une transition stable vers l'autonomie. Je tiens à remercier chaleureusement nos bailleurs de fonds et tous nos partenaires qui ont rendu possible la création de ce lieu de sécurité et d'espoir. »

Ronald Lepage, directeur général de La Sortie

