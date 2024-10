Mois de l'économie sociale - Économie sociale : découvrez l'impact que vous générez (sans même le savoir!)

Du 1ᵉʳ au 30 novembre, découvrez comment l'économie sociale transforme le Québec et place la communauté au cœur de ses priorités

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - L'économie sociale est omniprésente dans la vie des Québécois.es, mais en sommes-nous réellement conscient.es? Qu'on le réalise ou non, cette économie a des impacts tangibles dans nos communautés, des impacts qui méritent d'être mieux compris et reproduits à travers toutes nos collectivités.

Du 1ᵉʳ au 30 novembre, Mois de l'économie sociale, le Chantier de l'économie sociale, et les 22 Pôles d'économie sociale du Québec, se donnent comme mission de faire découvrir ce modèle unique, de défaire des croyances préconçues ainsi que de donner une voix aux entrepreneurs en économie sociale, partout au Québec, à qui l'on doit des institutions qui changent le paysage économique et social de la province.

Mais d'abord, qu'est-ce que l'économie sociale?

L'économie sociale est un modèle d'affaires axé sur les prises de décision démocratiques, l'équité et la responsabilité, et qui place l'humain avant le profit, favorisant des milieux de vie mieux adaptés aux besoins des citoyens et des sociétés plus résilientes. Concrètement, les surplus financiers des entreprises en économie sociale sont réinvestis dans des projets au service de la communauté, plutôt que d'être redistribués à une poignée d'investisseurs privés ou d'actionnaires. Les relations solidaires et la communauté sont donc au cœur des priorités des entreprises fondées sur le modèle de l'économie sociale : elles contribuent au succès de l'entreprise et en tirent aussi des bénéfices.

Au Québec, l'économie sociale c'est :

11 200 entreprises

entreprises Plus de 220 000 travailleuses et travailleurs, soit 5 % de la main-d'œuvre du Québec!

et travailleurs, soit 5 % de la main-d'œuvre du Québec! 90 700 administrateurs

administrateurs 13 millions de membres ayant un apport décisionnel

de membres ayant un apport décisionnel 47,8 milliards $ de revenus annuels

de revenus annuels Une représentation équilibrée des genres dans les conseils d'administration

Au-delà des statistiques, l'économie sociale joue un rôle crucial pour construire une société plus équitable, inclusive et résiliente. Elle propose des solutions durables aux crises actuelles en répondant aux défis sociaux et économiques d'aujourd'hui. Elle crée des emplois locaux, renforce les liens communautaires et favorise une répartition plus équitable des ressources.

Par exemple, les Centres de la petite enfance (CPE) et les entreprises d'aide à domicile comme Entre-Tiens de la Haute-Gaspésie sont des réussites notables de ce modèle, illustrant son potentiel pour transformer positivement les communautés.

« Le Mois de l'économie sociale est bien plus qu'une simple célébration ; il a pour but d'allumer l'étincelle de la prise de conscience, afin que chacun comprenne l'impact de ses actions et contribue à faire grandir ce modèle essentiel de manière engagée et volontaire. Ce mois est un rappel annuel et indispensable que l'économie sociale transforme nos milieux de vie, brise la solitude et crée de la richesse ici, chez nous, tout en renforçant un avenir plus solidaire et durable. Participer à l'économie sociale, c'est reprendre une dose de pouvoir pour bâtir la société que nous souhaitons. » -- explique Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.

Quand Clara achète son croissant : une histoire de petits gestes et de grands impacts

Prenons un exemple fictif mais concret, celui de Clara qui, chaque matin, se rend dans une coopérative pour acheter son croissant. Quand Clara y achète son croissant, elle soutient directement la mission et les membres de cette entreprise collective ainsi que la communauté dans laquelle elle est ancrée. De plus, une partie des bénéfices est réinvestie dans des pratiques durables comme la réduction des déchets et l'achat de produits locaux. Chaque visite de Clara s'inscrit ainsi dans un cercle vertueux, où ses choix financiers se traduisent par des actions positives pour la communauté et la planète.

Passer en mode participation consciente et engagée

Que ce soit en achetant ses fournitures dans une coop scolaire, en utilisant les services d'une cuisine collective, en choisissant une microbrasserie en coop de travail ou en fréquentant une épicerie solidaire, chaque geste de soutien envers une entreprise d'économie sociale contribue à renforcer les liens avec ses voisins et à bâtir une communauté solide.

« Un répertoire sera bientôt disponible pour permettre aux citoyens de découvrir les entreprises d'économie sociale qui les entourent. De plus, un logo spécifique à cette économie, déjà adopté par un nombre croissant d'entreprises collectives, permettra aux consommateurs de les repérer facilement. Et puis, les entreprises d'économie sociale sont fières de ce qu'elles sont, elles se feront un plaisir de le mentionner si vous le demandez! » -- ajoute Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l'économie sociale.



Prochaine étape : le Sommet de l'économie sociale

Le Sommet de l'économie sociale, prévu pour mai 2025 à Montréal, sera un événement phare visant à rassembler les acteurs du changement et à poursuivre l'évolution du modèle économique collectif. Ce sommet offrira une plateforme pour discuter des meilleures pratiques, des innovations et des défis rencontrés par les entreprises d'économie sociale, mais servira surtout à partager des succès, à faire des propositions concrètes, à établir des alliances, à annoncer des engagements et à lancer de nouvelles initiatives favorisant le mouvement de l'économie sociale et, ultimement, tout le Québec à encourager une transformation du système économique, au bénéfice des communautés.

En préparation de cet événement, le Chantier de l'économie sociale invite à exprimer votre soutien et votre engagement envers ce modèle économique inclusif et solidaire en signant la lettre ouverte.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

À propos des Pôles d'économie sociale

Présents dans toutes les régions du Québec, les Pôles d'économie sociale sont entièrement dédiés au développement de l'économie sociale sur leur territoire. Ils sont reconnus comme interlocuteurs privilégiés sur les questions de l'économie sociale au plan régional. Ils favorisent la concertation entre les différents acteurs de leur milieu et soutiennent la création des conditions favorables à ce modèle entrepreneurial de développement. Ce faisant, ils participent à la vitalité et la diversification économique de leur territoire.

INFORMATIONS :

Mois de l'économie sociale

Instagram | Facebook

SOURCE Chantier de l'économie sociale

DEMANDES D'ENTREVUES : Camille Asselin, Conseillère principale en relations publiques, (450) 602-4002, [email protected]; RENSEIGNEMENTS : Laurie Mercier, Conseillère aux communications, Chantier de l'économie sociale, [email protected]