Un regroupement pour les municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt

LA MORANDIÈRE, QC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce le regroupement des municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt. Cette décision a été entérinée par le gouvernement le 7 décembre dernier.

La nouvelle municipalité, qui portera le nom de « La Morandière-Rochebaucourt », sera officiellement constituée à compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche volontaire et consensuelle des deux municipalités. Le regroupement permettra notamment de préserver et d'optimiser les services offerts aux citoyennes et aux citoyens.

Une aide financière sera octroyée dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière au regroupement municipal afin de soutenir la nouvelle municipalité à l'égard des dépenses extraordinaires que le regroupement pourrait occasionner. Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité d'un regroupement peuvent d'ailleurs solliciter l'assistance technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser une étude d'opportunité.

Citations :

« En donnant suite à cette demande commune de regroupement des municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins et des réalités des municipalités. Au bout du compte, c'est toute la collectivité qui en bénéficiera et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je salue la volonté des deux conseils municipaux, qui ont placé à l'avant-plan l'intérêt de la population qu'ils représentent. La mise en commun des budgets et des ressources des deux municipalités permettra de maintenir les services, et ce, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'augmentation des coûts. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Nous sommes vraiment heureux que le regroupement des municipalités de La Morandière et de Rochebaucourt soit entériné par le gouvernement. Cette action permettra aux deux municipalités d'offrir un meilleur service à moindre coût à l'ensemble de nos citoyennes et citoyens, et nous pourrons unir nos forces pour vitaliser notre milieu. Ce regroupement amènera un vent de fraîcheur au sein de notre population et dans le secteur des Coteaux. En tant que maire de la nouvelle municipalité, j'aurai le plaisir de travailler à une saine gestion et à une dynamisation de notre communauté. Merci à l'équipe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de nous avoir accompagnés tout au long de ce processus de regroupement! »

Alain Trudel, maire de Rochebaucourt

« Le regroupement est un projet dont certains rêvent depuis des décennies. Enfin, c'est aujourd'hui que nos municipalités unissent leurs forces afin d'assurer un avenir prospère à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de notre petit coin de paradis! »

Rémi Plamondon, maire suppléant de La Morandière

Liens connexes :

