Un rapport spécial sur les FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs souligne 10 années de progrès

MONTRÉAL, le 24 juin 2019 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié une édition spéciale du Rapport sur les FNB pour souligner le 10e anniversaire du lancement de fonds négociés en bourse (FNB) en 2009. Le rapport met en lumière les dix principales tendances qui ont marqué le secteur canadien des FNB au cours de la décennie écoulée, ainsi que les perspectives de son évolution.

« Le secteur a fait d'énormes progrès au cours de la dernière décennie, suscitant la création de produits et d'outils de placement novateurs, affirme Kristi Mitchem, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. À l'heure où la popularité des FNB s'accroît au Canada et à l'échelle mondiale, le besoin de formation et de soutien se fait de plus en plus ressentir pour optimiser l'efficacité des portefeuilles. »

« En tant que fier chef de file du secteur des FNB au Canada, nous avons poursuivi et élargi nos activités afin de conserver une longueur d'avance et de répondre aux besoins des conseillers et des investisseurs, indique Kevin Gopaul, chef, Fonds négociés en bourse, BMO Gestion mondiale d'actifs. Dix ans plus tard, nous détenons un tiers de la part de marché et nous restons bien positionnés en proposant une gamme complète de produits, notamment des FNB d'actions de base, un large éventail de FNB à revenu fixe, et des FNB fondés sur des solutions. »

10 principales tendances

Combinaison de placements actifs et passifs : Allant au-delà des idées reçues sur l'un ou l'autre, la combinaison de placements actifs et passifs permet de bâtir un portefeuille plus efficace. On peut, par exemple, utiliser des placements passifs sur des marchés développés et des placements actifs sur des marchés moins efficients qui peuvent tirer partir d'une gestion active. Placements de base : Les FNB de base demeurent l'épine dorsale du secteur en tant que véhicule offrant des rendements boursiers diversifiés. Cela est particulièrement vrai en cas de forte reprise du marché, car ils incluent généralement tous les titres d'un marché. Le FINB BMO S&P 500 (ZSP) propose la plus importante exposition aux actions américaines cotées au Canada , avec un indice phare du marché. Changements en matière de distribution : La popularité des FNB auprès de différents types d'investisseurs crée une demande pour divers modèles de distribution, ce qui rend les FNB plus accessibles. Une innovation dans le secteur, les services-conseils financiers en ligne automatisés, aussi appelés les robots-conseillers, constituent une plate-forme d'investissement efficace et à faible coût pour les FNB. À l'heure actuelle, le secteur des services-conseils financiers en ligne automatisés détient un actif de plus de sept milliards de dollars canadiens et affiche un taux de croissance annuel prévu de 35 %. En outre, les activités de conseil ont évolué au cours des dix dernières années en faveur des investissements basés sur des honoraires, qui représentent 73 % de l'actif sous gestion. Nouvelles expositions : Le secteur a rapidement reconnu l'importance de la croissance offerte par les placements négociés hors cote, y voyant une occasion d'investir dans diverses catégories d'actif et d'aider les investisseurs à construire et à ajuster leurs portefeuilles au moyen de FNB efficaces et abordables. Au cours des dix dernières années, les investisseurs ont davantage compté sur les FNB pour se constituer un portefeuille de titres à revenu fixe, au lieu de se concentrer uniquement sur les marchés boursiers. BMO, l'un des dix plus importants fournisseurs de FNB à revenu fixe au monde, offre le plus important FNB à revenu fixe au Canada , le FINB BMO obligations totales (ZAG). Frais et MRCC 2 : La mise en œuvre du MRCC 2 représente l'une des plus importantes initiatives réglementaires de la dernière décennie. C'est un pas en avant important vers une communication client qui favorise la transparence des coûts et des rendements entre conseillers et clients. Les FNB appuient ce programme de réglementation en permettant aux conseillers d'établir des conventions de rémunération individualisées avec les clients. Solutions FNB : Pour rendre les FNB accessibles à tous les investisseurs, le secteur a évolué vers des fonds constitués de FNB, offrant aux conseillers des domaines inexploités dans lesquels investir tout en proposant des solutions moins coûteuses. En raison de l'efficacité des FNB, les gestionnaires actifs choisissent de les inclure lors de l'élaboration de portefeuilles. Conseils de gestion de portefeuille : La popularité croissante des FNB a mené au développement d'outils d'accès public, qui permettent aux utilisateurs de bâtir des portefeuilles robustes fondés sur différentes stratégies d'investissement. FNB à gestion active : Le lancement de FNB à gestion active a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, car ils offrent bon nombre des mêmes avantages que leurs contreparties à gestion passive, mais avec l'avantage supplémentaire d'un gestionnaire apte à s'adapter à l'évolution des conditions du marché. En réponse, le secteur a enregistré une augmentation du nombre de FNB à gestion active, notamment des expositions à des titres à revenu fixe gérés activement comme le BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (ZGSB). Éducation : Alors que le secteur des FNB continue de mûrir, les ressources pédagogiques aident à dissiper les mythes et les idées fausses sur les FNB. Encourager une meilleure compréhension des FNB comme un moyen efficace, transparent et peu coûteux d'investir demeure un objectif important pour de nombreux fournisseurs, y compris BMO Gestion mondiale d'actifs. FNB de répartition d'actifs : Plus récemment, des FNB équilibrés sont réapparus, offrant une approche simple et pratique à produit unique pour atteindre un portefeuille équilibré. Avec plus de 800 FNB au Canada provenant de 35 fournisseurs, les investisseurs doivent fouiller dans un volume de plus en plus grand de recherches, ce qui entraîne une demande pour des paniers de titres de FNB plus simples.

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

