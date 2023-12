OTTAWA, ON, le 8 déc. 2023 /CNW/ - D'un bout à l'autre du pays, les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir : températures plus élevées, régimes de précipitations perturbés, phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, vagues de chaleur, etc.) et élévation du niveau de la mer ne sont que quelques-uns des dérèglements qui frappent déjà notre pays. Bref, les changements climatiques sapent les fondements mêmes de notre vie. Le gouvernement du Canada tient à faire progresser notre connaissance de ces enjeux et d'autres aspects des changements climatiques et à mobiliser le milieu de la recherche pour mieux cerner les mesures d'adaptation envisageables.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la publication de Le Canada dans un climat en changement : Rapport de synthèse , qui résume les réponses de l'évaluation nationale des connaissances du Canada à plusieurs grandes questions, p. ex. : Comment et pourquoi le climat du Canada change-t-il? Quels sont les impacts de ces changements sur nos collectivités, notre environnement et notre économie? Comment nous y adaptons-nous? Le Rapport de synthèse aidera à guider et à soutenir l'adaptation aux changements climatiques partout au pays.

Rédigé sous la direction de Ressources naturelles Canada, le rapport marque l'aboutissement d'un processus lancé en 2017, auquel ont participé plus de 650 spécialistes gouvernementaux et externes. Il s'articule autour de dix grandes conclusions et lance trois messages à retenir :

Les impacts des changements climatiques, ainsi que les mesures d'adaptation, sont particulièrement évidents dans certains secteurs et écosystèmes critiques.

L'économie canadienne est affectée par les coûts importants et croissants des impacts des changements climatiques.

Des mesures rapides, éclairées et coordonnées sont nécessaires pour combler le fossé de l'adaptation du Canada.

Il ressort des rapports d'évaluation publiés jusqu'à présent que l'évolution du climat est manifeste au Canada et a des impacts sur l'ensemble des régions et des secteurs, notamment sur les infrastructures, la santé humaine, les ressources naturelles et le fonctionnement des écosystèmes. Face à ces impacts, de plus en plus de mesures d'adaptation sont mises en place - qui toutes prouvent leur nécessité et nous donnent l'inspiration et l'élan pour agir. Cela dit, nous avons encore de graves lacunes à combler au chapitre de l'adaptation.

Notre économie est très sensible aux changements climatiques car des phénomènes extrêmes comme les feux de forêt et les incendies ont des impacts particulièrement importants et nuisibles, ainsi que des coûts directs et indirects. Cela dit, des analyses économiques montrent qu'une adaptation efficace réduit les coûts attendus des changements climatiques, puisque chaque dollar consacré à l'adaptation peut en faire économiser jusqu'à quinze, en tenant compte des retombées économiques directes et indirectes.

À mesure que progressent nos connaissances sur l'adaptation aux changements climatiques, des conclusions se dégagent sur les mesures à prendre, notamment l'importance de réduire les obstacles et d'augmenter les incitations; de continuer de favoriser les actions locales; de promouvoir l'action climatique dirigée par les Autochtones; de s'attaquer aux inégalités sociales et économiques; et d'augmenter le leadership du secteur privé dans le dossier de l'adaptation.

Les rapports d'évaluation sont aussi très utiles pour orienter des initiatives pratiques comme la première Stratégie nationale d'adaptation du Canada , qui présente une vision commune de l'avenir auquel nous aspirons et des principes directeurs qui permettront aux collectivités, aux régions et aux peuples autochtones d'élaborer des plans d'adaptation conformes à leurs besoins tout en préparant un avenir sûr et résilient pour l'ensemble de la société.

En fournissant aux Canadiens des informations fiables et fondées sur des données probantes, le Rapport de synthèse contribuera à la prise de décisions éclairées, susceptibles d'atténuer les risques climatiques qui pèsent sur notre pays.

Citations

« La publication aujourd'hui du document Le Canada dans un climat en changement : Rapport de synthèse nous donne un excellent outil pour comprendre comment les changements climatiques transforment notre pays et quels sont leurs impacts sur les collectivités, les individus et l'économie. C'est grâce à des recherches et à des publications comme celle-ci que nous pourrons élaborer et exécuter un plan climatique complet en vue d'offrir un avenir sain aux générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiens savent que l'action climatique se trouve ici à un moment charnière. Nous devons aller plus loin et plus vite, de manière coordonnée, en nous fondant sur les meilleures connaissances scientifiques dont nous disposons. Au Canada, il s'agit entre autres de comprendre comment et pourquoi le climat du pays évolue; quels sont les impacts de cette évolution sur nos collectivités, notre environnement et notre économie; et comment nous nous y adaptons. Je tiens à féliciter les centaines de spécialistes dont les travaux étayent le Rapport de synthèse. Leurs efforts contribueront à guider notre prise de décisions et à soutenir les gestes audacieux que nous posons pour bâtir une économie sobre en carbone, résiliente au climat. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Liens pertinents

Le Canada dans un climat en changement : Rapport de synthèse

Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir

Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte

Carte des actions en adaptation

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

