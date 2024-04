Sept façons de combler la pénurie de logements au Canada

TORONTO, le 8 avril 2024 /CNW/ - Aucun problème n'est actuellement plus d'actualité au Canada que la crise du logement. Les défis en sont bien documentés, et les Canadiens sont plus nombreux que jamais à en ressentir les effets. Il est urgent que l'on trouve des solutions.

Services économiques et leadership avisé RBC a publié aujourd'hui La grande reconstruction : sept façons de remédier à la pénurie de logements au Canada. Le rapport se penche sur les facteurs à l'origine de la crise du logement au Canada et propose des mesures pour la résoudre.

Les recherches indiquent que si l'accessibilité à la propriété ne s'améliore pas suffisamment d'ici 2030, plus de la moitié des nouveaux ménages - 1 million sur 1,9 au total - n'auront pas les moyens d'acheter une maison. Pire encore, les quelque 40 % qui seront dans l'incapacité d'acheter une maison n'auront pas non plus les moyens de payer les loyers exigés pour des habitations locatives.

« La crise actuelle de l'accessibilité à la propriété a été provoquée par un manque massif de logements face à la demande en plein essor, a dit Robert Hogue, économiste en chef adjoint, Services économiques RBC.

Le Canada doit accroître considérablement son parc immobilier, en particulier les segments des logements locatifs et des propriétés abordables, et il doit le faire rapidement. Cela exigera toutefois une action concertée des gouvernements, du secteur de l'immobilier et d'autres intervenants. »

Il n'y a pas de solution miracle, mais ces sept mesures pourraient ouvrir la voie à une forte amélioration des prix de l'immobilier et des loyers :

Accroître vigoureusement le bassin de main-d'œuvre du secteur de la construction en mettant à profit les compétences des immigrants, en reconnaissant les titres de compétence d'autres administrations, et en fixant des objectifs ambitieux pour les inscriptions aux écoles de métiers. Élaborer et mettre en œuvre des conceptions, des techniques de construction et des technologies novatrices susceptibles d'accélérer l'accroissement du parc immobilier grâce à des logements préfabriqués et à des modèles de bâtiment préapprouvés. Accélérer l'approbation des projets d'habitation en réduisant les exigences réglementaires, en harmonisant les codes du bâtiment et en donnant la priorité aux projets avec délais d'exécution plus rapides. Assouplir les règlements de zonage pour optimiser l'utilisation des terres à construire en permettant une plus grande densité de logement dans les villes et une plus grande diversité des types d'habitations. Réduire les coûts de construction de nouvelles habitations en utilisant des matériaux plus économiques et en abaissant les taxes. Stimuler l'offre de logements en offrant des incitatifs pour la construction de logements locatifs, en éliminant les redevances de développement et en utilisant les terres de propriété publique. Agrandir le parc immobilier en récupérant des logements utilisés pour la location à court terme, en facilitant la construction de logements locatifs et en convertissant des immeubles non résidentiels.

« Nous collaborons avec des Canadiens - propriétaires d'habitation, constructeurs, décideurs - partout au pays pour assurer que l'accession à la propriété demeure un rêve réalisable. Les efforts devront aller au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent, et nous espérons que ces pistes de solution contribueront à rééquilibrer l'offre et la demande et à favoriser la prospérité du Canada », a dit John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction, RBC. Lisez le rapport complet ici.

