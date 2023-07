Environ 735 millions de personnes souffrent actuellement de la faim, contre 613 millions en 2019.

ROME and NEW YORK and GENEVA and TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - À l'échelle mondiale, plus de 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de la faim depuis 2019 en raison de la pandémie, des chocs météorologiques à répétition et des conflits, notamment de la guerre en Ukraine, d'après la dernière édition du rapport sur L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publiée conjointement aujourd'hui par cinq organismes spécialisés des Nations Unies.

Rehima assiste à un rendez-vous médical à Sire, en Éthiopie. (Groupe CNW/UNICEF Canada)

Si la tendance perdure, l'Objectif de développement durable (ODD) qui consiste à éradiquer la faim d'ici à 2030 ne sera pas atteint, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le Fonds international de développement agricole (FIDA), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Un signal d'alarme pour relancer la lutte contre la faim

L'édition 2023 du rapport révèle qu'entre 691 millions et 783 millions de personnes ont souffert de la faim en 2022. Si l'on considère la moyenne, qui s'établit à 735 millions, cela représente une augmentation de 122 millions par rapport à 2019, avant la pandémie de COVID-19.

« L'ampleur de la crise alimentaire mondiale actuelle exige des solutions axées sur les besoins des enfants et leurs mères, a déclaré Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Trop souvent, lors de repas, les femmes et les filles mangent en dernier et en moins grande quantité. Nous exhortons le gouvernement canadien à faire de nouveaux investissements pour soutenir la nutrition maternelle, en mettant l'accent sur les adolescentes et les femmes enceintes et allaitantes. Pour aider chaque enfant à survivre, à s'épanouir et à atteindre son plein potentiel, nous devons veiller à ce que leurs mères soient en bonne santé. »

Bien que les chiffres relatifs à la faim dans le monde soient demeurés stables entre 2021 et 2022, la population subit une crise alimentaire qui s'aggrave à de nombreux endroits. La faim a régressé en Asie et en Amérique latine, mais a continué à gagner du terrain en Asie de l'Ouest, dans les Caraïbes et dans toutes les sous-régions d'Afrique en 2022. L'Afrique est encore la région la plus touchée: 1 personne sur 5 souffre de la faim sur ce continent, soit plus du double de la moyenne mondiale.

« Il y a une lueur d'espoir, certaines régions sont en bonne voie pour atteindre une partie des cibles nutritionnelles à l'horizon 2030. Mais globalement, nous devons mener une action mondiale intense et immédiate pour que les Objectifs de développement durable puissent être réalisés. Nous devons renforcer la résilience face aux crises et aux chocs qui favorisent l'insécurité alimentaire - des conflits au climat », a expliqué M. António Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), dans un message vidéo diffusé à l'occasion du lancement du rapport au siège de l'ONU, à New York.

Les chefs de secrétariat des cinq organismes des Nations Unies à l'origine du rapport, à savoir M. Qu Dongyu, Directeur général de la FAO, M. Alvaro Lario, Président du FIDA, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, Mme Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM, et Mme Catherine Russell, Directrice générale de l'UNICEF, ont écrit dans l'avant-propos: « La cible Faim "zéro" des ODD est sans nul doute un gigantesque défi à relever d'ici à 2030. Les projections indiquent en effet que près de 600 millions de personnes souffriront encore de la faim à cette échéance. [Les] grands moteurs de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition sont la "nouvelle normalité". Nous n'avons pas d'autre choix que de redoubler d'efforts pour transformer les systèmes agroalimentaires et les utiliser comme levier pour atteindre les cibles de [...] l'ODD 2. »

Au-delà de la faim

La situation en matière de sécurité alimentaire et de nutrition est restée préoccupante en 2022. Le rapport indique qu'environ 29,6 % de la population mondiale, soit 2,4 milliards de personnes, ne bénéficiait pas d'un accès constant à des aliments, tel que mesuré par la prévalence de l'insécurité alimentaire modérée ou grave. Parmi ces personnes, quelque 900 millions étaient en situation d'insécurité alimentaire grave.

Dans le même temps, la capacité de se procurer des aliments sains s'est réduite à l'échelle mondiale: plus de 3,1 milliards de personnes (soit 42 % de la population mondiale) n'avaient pas les moyens de s'alimenter sainement en 2021. Cela représente une augmentation de 134 millions par rapport à 2019.

Par ailleurs, des millions d'enfants de moins de 5 ans continuent de souffrir de la malnutrition: en 2022, 148 millions (22,3 %) présentaient un retard de croissance, 45 millions (6,8 %) étaient émaciés et 37 millions (5,6 %) étaient en surpoids.

En revanche, l'allaitement maternel exclusif a progressé: actuellement, 48 % des nourrissons de moins de 6 mois en bénéficient, ce qui est proche de la cible fixée pour 2025. Il n'en demeure pas moins que des efforts concertés seront nécessaires pour atteindre les cibles relatives à la malnutrition à l'horizon 2030.

Éléments nouveaux: l'urbanisation fait évoluer les systèmes agroalimentaires

Le rapport porte également sur l'urbanisation accrue, « mégatendance » qui influence les modes d'alimentation et les choix alimentaires. Sachant que 7 personnes sur 10 devraient vivre en ville en 2050, d'après les projections, il est impératif que les gouvernements et les autres acteurs qui s'emploient à lutter contre la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition s'efforcent de comprendre les évolutions liées à l'urbanisation et d'en tenir compte dans l'élaboration de leurs politiques.

Plus particulièrement, l'idée élémentaire d'une dichotomie entre zones rurales et zones urbaines ne suffit plus à cerner les incidences de l'urbanisation sur les systèmes agroalimentaires. Il est nécessaire d'adopter une perspective plus complexe fondée sur la notion de continuum rural-urbain, qui prend en considération tant le degré de connectivité entre les personnes que les différents types de lien entre les zones urbaines et les zones rurales.

Pour la première fois, cette évolution a été étudiée de manière systématique dans 11 pays. Le rapport indique que les achats d'aliments sont importants non seulement dans les foyers urbains mais aussi tout le long du continuum rural-urbain, y compris chez les ménages qui résident loin d'un centre urbain. De nouveaux éléments montrent aussi que, dans plusieurs pays, la consommation d'aliments hautement transformés augmente également dans les zones périurbaines et les zones rurales.

Malheureusement, des inégalités spatiales demeurent. L'insécurité alimentaire touche davantage les personnes qui vivent en milieu rural. L'insécurité alimentaire modérée ou grave concernait 33 % des adultes en zone rurale et 26 % en zone urbaine.

La malnutrition chez les enfants présente également des particularités spatiales: la prévalence du retard de croissance est plus élevée dans les zones rurales (35,8 %) que dans les zones urbaines (22,4 %). La prévalence de l'émaciation est également plus forte en milieu rural (10,5 %) qu'en milieu urbain (7,7 %), tandis que l'excès pondéral est légèrement plus présent en ville (5,4 %) que dans les campagnes (3,5 %).

Afin de promouvoir efficacement la sécurité alimentaire et la nutrition, les auteurs du rapport recommandent que les interventions publiques, les mesures et les investissements soient guidés par une connaissance profonde des relations complexes et évolutives entre le continuum rural-urbain et les systèmes agroalimentaires.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est le chef de file des organisations humanitaires mondiales dont la mission est axée sur les enfants. Nous œuvrons dans le monde entier, même dans les régions les plus difficiles, afin de procurer des soins de santé, des vaccins, une éducation, de l'eau potable, une alimentation et des services d'assainissement. En tant que membres des Nations Unies, notre portée est inégalée : nous sommes actifs dans plus de 190 pays et territoires afin d'apporter une aide aux enfants les plus vulnérables. Même si nous faisons partie de la grande famille des Nations Unies, l'UNICEF dépend entièrement de contributions volontaires pour accomplir son travail et sauver des vies. Visitez le unicef.ca/fr ou suivez-nous sur Twitter et Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec :

Marie-Claude Rouillard

Responsable principale des communications

UNICEF Canada

cell.: 514 232-4510

[email protected]

SOURCE UNICEF Canada