Un Québécois sur trois s'est retrouvé en insécurité alimentaire cette année

Un sondage Léger/La guignolée des médias dévoile plusieurs chiffres troublants

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Cette année au Québec :

Une personne sur trois (32 %) s'est retrouvée en insécurité alimentaire*, un gigantesque bond de 10 % par rapport à 2020;

Un jeune de 18-34 ans sur quatre est en état sévère d'insécurité alimentaire;

Un Québécois sur cinq (19 %) a manqué d'argent pour s'acheter de la nourriture une fois celle-ci toute consommée. Il s'agit d'un saut considérable de sept points comparativement à 2020.

Ces données révélatrices proviennent d'un sondage mené par la firme de recherche Léger**. Il a été réalisé pour La guignolée des médias, dont la collecte de rue aura lieu le jeudi 7 décembre. On y constate qu'un nombre record de Québécois souffrent d'insécurité alimentaire et que les comptoirs d'aide sont pris d'assaut comme jamais. Bref, la précarité alimentaire croît vite et sans cesse.

« Non seulement le pourcentage de gens en situation d'insécurité alimentaire demeure élevé, mais ce qui nous trouble le plus est la hausse importante entre le sondage de 2020 et celui de 2023, explique Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger. Si la situation des jeunes doit attirer notre attention, le pourcentage de travailleurs vivant de l'insécurité alimentaire nous a sidérés. »

Portrait désolant, surtout chez les jeunes

L'insécurité sévère générale a particulièrement augmenté, passant de 8 % en 2020 à 14 % aujourd'hui. Chez les 18-34 ans, 25 % se retrouvent dans un tel état extrême, tandis que 48 % des membres de ce groupe vivent de l'insécurité. Celle-ci n'est toutefois pas exclusive aux moins nantis, car 23 % des ménages au revenu annuel supérieur à 100 000 $ y font aussi face.

Globalement, on note des hausses marquées de situations qui traduisent une précarité alimentaire. Par exemple, cette année, deux fois plus de gens qu'en 2020 (10 % contre 5 %) ont dû passer au moins une journée entière sans manger, faute d'argent. De même, 18 % ont dû manger moins que le nécessaire en raison de l'absence d'argent pour l'épicerie. En 2020, ce taux était de 10 %.

Conséquences troublantes

Les comptoirs d'aide alimentaire du Québec ont dû répondre cette année à 2,6 millions de demandes en moyenne chaque mois. Il s'agit d'un saut exceptionnel de 14 % par rapport à 2022 et de 33 % en comparaison avec 2019. Ainsi, 13 % des Québécois ont dû y recourir. Le réseau des banques alimentaires du Québec a aidé 872 000 personnes chaque mois cette année, une augmentation de 30 % par rapport à 2022 et de 73 % comparativement à 2019. Ces données proviennent de l'étude Bilan-Faim Québec 2023.

Appel à la générosité

C'est dans un tel contexte que la collecte de rue de La guignolée des médias se déroulera partout au Québec le jeudi 7 décembre. Elle événement permettra une fois de plus de soutenir plusieurs milliers de personnes et de familles.

Des centaines de points de récolte accepteront les dons en argent (comptant, crédit ou débit). La liste complète se trouve ici. Merci aux bénévoles dévoués qui s'y trouveront. À Montréal, les lieux de récolte seront accessibles de 7 h à 10 h (celui situé à l'angle Papineau et René-Lévesque Est le sera aussi de 15 h à 18 h). Seuls les dons en argent seront acceptés à Montréal. Les denrées non périssables pourront être remises chez les partenaires et les organismes concernés.

Outre la collecte de rue, voici d'ailleurs d'autres options valides pour contribuer jusqu'au 31 décembre :

Avec un don (denrées ou argent) dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo, précieux et fidèles partenaires depuis de La guignolée des médias depuis 2010;

En versant un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Par un don en argent chez les 61 concessionnaires Nissan du Québec.

Tous les dons seront remis à une centaine de banques alimentaires et d'organismes locaux reconnus. À leur tour, ces groupes les redistribueront sous la forme d'aliments et de repas à des milliers de gens et de familles pour la période de Noël et de la nouvelle année, mais aussi après. Ce qui est donné dans une région y reste. Donc, aider La guignolée des médias, c'est aider des proches de soi.

* L'insécurité alimentaire se traduit par l'adaptation rendue nécessaire par le manque de ressources financières : réduire le nombre de repas, diminuer les portions, manger des aliments moins santé, etc.

Sécurité alimentaire : Aucune stratégie d'adaptation

Insécurité marginale : Une stratégie d'adaptation

Insécurité modérée : Deux à quatre stratégies d'adaptation

Insécurité sévère : Plus de quatre stratégies d'adaptation

** Sondage Omniweb mené du 10 au 12 novembre 2023 auprès de 1008 participants adultes pouvant s'exprimer en français ou en anglais. L'échantillon a été tiré à partir du panel d'internautes de Léger Opinion, soit un panel représentatif de la population québécoise. Une marge d'erreur ne peut pas être associée à un échantillon non probabiliste dans le cadre d'un sondage par panel. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1008 participants aurait une marge d'erreur de ±3,09, 19 fois sur 20.

À propos de La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 57,6 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués ensuite à au-delà de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre à tous de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 600 employé(e)s réparti(e)s dans ses huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'information : leger360.com/fr/

