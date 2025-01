La guignolée des médias 2024 : Un sommet inégalé de plus de 5,1 millions $!

MONTRÉAL, le 31 déc. 2024 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, La guignolée des médias atteint un sommet, avec une collecte de plus de 5,1 millions $ depuis le lancement de sa 24e édition, le 22 novembre dernier. Des records de 4,8 millions $ et de 4,7 millions $ avaient été atteints en 2023 et en 2022. Les Québécois démontrent donc toujours une grande générosité et une solidarité remarquable. Cette année, des augmentations substantielles ont entre autres été observées en Abitibi-Témiscamingue (+61%), sur la Côte-Nord (+20%) à Québec (33%) et à Montréal (+13%). Dans un contexte économique instable, de tels résultats font chaud au cœur.

La mobilisation constante et soutenue d'une centaine de médias depuis près d'un quart de siècle permet cette démonstration d'humanisme. La guignolée des médias constitue la seule cause qui les rassemble. D'une édition à l'autre, ils sensibilisent la population, déploient des efforts inestimables et s'investissent à fond, en plus de diffuser généreusement les touchantes publicités de lutte contre l'insécurité alimentaire. Leur engagement fait une réelle différence auprès de plusieurs milliers de personnes et de familles de chez nous. Non seulement, ils les aident à se nourrir, mais ils leur redonnent dignité et espoir.

Depuis la naissance de La guignolée des médias en 2001, au-delà de 67,6 millions $ ont été versés à une centaine d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire partout au Québec. Sans oublier plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués. Au nom des bénéficiaires et des organismes, merci du fond du cœur à chaque donateur, bénévole, porte-parole et partenaire. Sans eux, ce succès renouvelé serait totalement impossible.

Voici à ce jour les montants amassés cette année dans les 18 régions. Ils ne comprennent pas les dons par texto (29 900 $) et ceux chez Maxi et Provigo (503 000 $). Pour les résultats de 2023, cliquez ici. :

Abitibi-Témiscamingue 564 218 $ Chaudière-Appalaches / Granit 70 152,00 $ Côte-Nord 385 715,00 $ Estrie / Centre-du-Québec 326 451,21 $ Lanaudière 202 129,01 $ Laurentides 533 273,00 $ Laval 136 671,83 $ Mauricie / Nicolet-Bécancour 221 828,00 $ Montérégie 28 144,00 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 385 593,00 $ Montérégie-Ouest 186 746,10 $ Montréal 415 716,00 $ Outaouais 77 523,00 $ Rimouski 121 360,50 $ Saguenay-Lac-St-Jean 322 368,00 $ Vallée du Richelieu 46 895,60 $ Ville de Québec 588 135,28 $ Nord du Québec 14 000,00 $

Il est encore temps de contribuer à cette magnifique initiative d'entraide. Jusqu'au mardi 31 décembre, à 23h59, vous pouvez participer :

Avec un don en denrées non périssables ou en argent dans un supermarché Maxi et Provigo, précieux et fidèles partenaires depuis 2010;

Par un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Chez un concessionnaire Nissan du Québec.

La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 67,6 millions $ et des denrées non périssables distribués à plus de 100 organismes. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

- FAIM -

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Relations médias: Agence de communication 180Deux, Isabelle Fafard, 514 865-8157, [email protected]; Denise Deveau, 514 953-9889, [email protected]