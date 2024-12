Bilan national de La guignolée des médias : près de 4,5 millions $ récoltés!

Il ne reste que 15 jours pour donner

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - En date d'aujourd'hui, près de 4,5 millions $ ont été amassés dans le cadre de la 24e édition de La guignolée des médias depuis son lancement le 22 novembre dernier sous la signature La faim est si vite arrivée. À la mi-parcours en 2023, le montant récolté était de 3,7 millions $. Le résultat de cette année est très encourageant. Merci aux donateurs et à ceux qui croient en la cause.

Cette somme inclut les dons récoltés à la collecte de rue du jeudi 5 décembre, sur guignolee.ca ainsi que chez Provigo, Maxi et Nissan. Les résultats finaux seront dévoilés le 31 décembre prochain sur guignolee.ca et Cision.

Pour tout savoir sur La guignolée des médias (nouvelles, images, organismes bénéficiaires, porte-paroles, publicités, façons d'y contribuer, médias participants, recrutement de bénévoles…), visitez guignolee.ca.

Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez y prendre part de plusieurs façons :

Avec un don en denrées non périssables ou en argent dans un des 200 supermarchés Maxi et Provigo, précieux et fidèles partenaires de La guignolée des médias depuis 2010. Plus de 6000 employés sollicitent vos dons aux caisses.

Par un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Chez les 63 concessionnaires Nissan du Québec.

Montants récoltés dans les régions jusqu'à maintenant

Abitibi-Témiscamingue 509 832,09 $ Chaudière-Appalaches / Granit 46 213 $ Côte-Nord 385 525 $ Estrie / Centre-du-Québec 301 494,41 $ Lanaudière 144 306,21 $ Laurentides 522 008 $ Laval 127 076,83 $ Mauricie / Nicolet-Bécancour 218 393 $ Montérégie 23 539 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 323 987 $ Montérégie-Ouest 183 591,10 $ Montréal 339 312 $ Outaouais 72 412 $ Rimouski 120 960,50 $ Saguenay-Lac-St-Jean 316 648 $ Vallée du Richelieu 46 345,60 $ Ville de Québec 379 338 $ Nord du Québec 14 000 $

À ces sommes s'ajoutent plus de 367 000 $ récoltés chez nos partenaires et 28 920 $ par texto.

La guignolée des médias

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 62,4 millions $ et des denrées non périssables distribués à plus de 100 organismes. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

