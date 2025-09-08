MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, a mis en lumière une série de nouvelles mesures stratégiques destinées aux industries canadiennes les plus touchées par les droits de douane américains et les perturbations commerciales qui en découlent, y compris celles de l'aluminium et de l'acier. Ces mesures permettront aux entreprises canadiennes de réorganiser leur production et de diversifier leurs produits.

Parmi ces nouvelles initiatives, mentionnons les suivantes :

Un nouveau Fonds de réponse stratégique : le gouvernement investira 5 milliards de dollars par l'intermédiaire d'un nouveau fonds assorti de modalités flexibles afin d'aider les entreprises de tous les secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter, à se diversifier et à prospérer grâce au soutien de nouvelles alliances pour la main-d'œuvre visant à harmoniser les besoins en matière de formation et de main-d'œuvre.

le gouvernement investira 5 milliards de dollars par l'intermédiaire d'un nouveau fonds assorti de modalités flexibles afin d'aider les entreprises de tous les secteurs touchés par les droits de douane à s'adapter, à se diversifier et à prospérer grâce au soutien de nouvelles alliances pour la main-d'œuvre visant à harmoniser les besoins en matière de formation et de main-d'œuvre. Une nouvelle politique « Achetez canadien » : le gouvernement mettra en place une nouvelle politique visant à garantir que le gouvernement fédéral s'approvisionne auprès de fournisseurs canadiens et exigera le recours à des produits locaux lorsque les fournisseurs nationaux ne seront pas en mesure de répondre à la demande; il appliquera cette approche à tous les mécanismes fédéraux de financement et aux sociétés d'État, et fournira une feuille de route aux provinces, aux territoires et aux municipalités afin qu'elles appliquent des normes similaires à leurs propres achats.

le gouvernement mettra en place une nouvelle politique visant à garantir que le gouvernement fédéral s'approvisionne auprès de fournisseurs canadiens et exigera le recours à des produits locaux lorsque les fournisseurs nationaux ne seront pas en mesure de répondre à la demande; il appliquera cette approche à tous les mécanismes fédéraux de financement et aux sociétés d'État, et fournira une feuille de route aux provinces, aux territoires et aux municipalités afin qu'elles appliquent des normes similaires à leurs propres achats. Soutien immédiat en matière de liquidités : le gouvernement fera passer à 5 millions de dollars les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) accordés par la Banque de développement du Canada , offrira un financement plus souple au titre du Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, et accordera une certaine souplesse au secteur automobile en exemptant les modèles de véhicules de l'année 2026 des exigences de la norme sur la disponibilité des véhicules électriques et en lançant immédiatement un examen de 60 jours qui visera à réduire les coûts.

le gouvernement fera passer à 5 millions de dollars les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) accordés par la Banque de développement du , offrira un financement plus souple au titre du Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, et accordera une certaine souplesse au secteur automobile en exemptant les modèles de véhicules de l'année 2026 des exigences de la norme sur la disponibilité des véhicules électriques et en lançant immédiatement un examen de 60 jours qui visera à réduire les coûts. Initiative régionale de réponse tarifaire : le gouvernement augmentera son aide aux PME à un milliard de dollars sur trois ans, en offrant des modalités souples, et augmentera les nouvelles contributions non remboursables destinées aux entreprises admissibles touchées par les droits de douane dans tous les secteurs concernés, y compris le secteur agricole et celui des fruits de mer.

De nombreuses industries contribuent à bâtir le Canada, dont celle de l'aluminium, qui jouera un rôle primordial dans la compétitivité future de notre pays. À mesure que nous bâtirons l'économie de demain, le gouvernement veillera à ce que les entreprises et les travailleurs du secteur de l'aluminium puissent saisir les occasions qui se présenteront chez nous comme sur la scène mondiale.

« Le gouvernement du Canada investit dès aujourd'hui pour protéger les travailleurs et les industries touchés par les droits de douane injustifiés qu'imposent les États-Unis. Nous adoptons de nouvelles mesures pour renforcer l'économie et protéger et transformer nos industries stratégiques. L'ouverture de nouveaux marchés pour nos industries tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières entraînera de nouvelles occasions pour les Canadiens et favorisera le développement des chaînes d'approvisionnement partout au pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

L'investissement de 5 milliards de dollars réalisé par l'intermédiaire du Fonds de réponse stratégique (FRS) aidera les entreprises à s'adapter au nouveau contexte économique et leur donnera le temps voulu pour investir dans leur avenir. Le FRS soutiendra des projets d'innovation transformatrice à grande échelle et cherchera à maintenir la capacité industrielle en compensant les coûts d'accès à de nouveaux marchés, en soutenant la restructuration et en facilitant la concrétisation des plans des entreprises canadiennes désireuses de prendre de l'expansion ou de conquérir de nouveaux marchés. Le Fonds disposerait de la flexibilité nécessaire pour financer des activités préalables à la réalisation de projets et des activités de démonstration, dont les études de conception technique préliminaire pour les entreprises durement touchées par les droits de douane.

Le FRS fait partie d'un vaste ensemble de mesures de soutien prises en réponse aux droits de douane, notamment les alliances pour la main-d'œuvre, le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, l'initiative Pivoter pour se propulser de la Banque de développement du Canada et l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Ensemble, ces mesures renforcent la vigueur industrielle du Canada et protègent les emplois dans tout le pays. Compte tenu des difficultés économiques et des perturbations commerciales actuelles, ce programme remplace le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), mais continuera à soutenir les projets d'innovation comme le faisait le FSI. Les projets du FSI existants et potentiels ne seront ni interrompus ni dépriorisés.

et l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Ensemble, ces mesures renforcent la vigueur industrielle du et protègent les emplois dans tout le pays. Compte tenu des difficultés économiques et des perturbations commerciales actuelles, ce programme remplace le Fonds stratégique pour l'innovation (FSI), mais continuera à soutenir les projets d'innovation comme le faisait le FSI. Les projets du FSI existants et potentiels ne seront ni interrompus ni dépriorisés. Les alliances pour la main-d'œuvre et le FRS se compléteront mutuellement afin d'offrir une réponse globale et stratégique aux entreprises touchées par les droits de douane et de garantir que les bénéficiaires du Fonds reçoivent un soutien pour relever les défis liés à la main-d'œuvre.

La nouvelle politique « Achetez canadien » aidera le Canada à devenir son propre meilleur client. Cette nouvelle politique permettra de veiller à ce que le gouvernement fédéral s'approvisionne auprès de fournisseurs canadiens; exigera un contenu local et des achats auprès de partenaires de confiance lorsque les fournisseurs canadiens ne sont vraiment pas disponibles; étendra cette approche aux dépenses d'infrastructure, aux subventions, aux contributions, aux prêts et aux autres sources de financement fédérales; simplifiera la réglementation et mettra en place de nouvelles mesures de soutien pour garantir l'accès des entreprises aux marchés publics fédéraux; appliquera ce mandat aux organismes fédéraux et aux sociétés d'État afin que le gouvernement tire pleinement parti de tous les fonds à sa disposition; et fournira une feuille de route pouvant être adoptée par les provinces, les territoires et les municipalités.

à devenir son propre meilleur client. Cette nouvelle politique permettra de veiller à ce que le gouvernement fédéral s'approvisionne auprès de fournisseurs canadiens; exigera un contenu local et des achats auprès de partenaires de confiance lorsque les fournisseurs canadiens ne sont vraiment pas disponibles; étendra cette approche aux dépenses d'infrastructure, aux subventions, aux contributions, aux prêts et aux autres sources de financement fédérales; simplifiera la réglementation et mettra en place de nouvelles mesures de soutien pour garantir l'accès des entreprises aux marchés publics fédéraux; appliquera ce mandat aux organismes fédéraux et aux sociétés d'État afin que le gouvernement tire pleinement parti de tous les fonds à sa disposition; et fournira une feuille de route pouvant être adoptée par les provinces, les territoires et les municipalités. Afin de soutenir la liquidité de tous les secteurs touchés par les droits de douane, le gouvernement fournira immédiatement ce qui suit : davantage de capitaux à faible coût pour les petites et moyennes entreprises (PME) par l'intermédiaire de la Banque de développement du Canada , qui augmente le montant maximal des prêts de 2 millions à 5 millions de dollars; plus de souplesse au Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane, y compris des taux d'intérêt plus faibles et des échéances plus longues; la marge de manœuvre nécessaire au secteur de l'automobile en suspendant la norme sur la disponibilité des véhicules électriques en 2026 et en entreprenant une révision globale en vue d'offrir davantage de souplesse et de réduire les coûts.

Le gouvernement a plus que doublé l'enveloppe de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, qui passe de 450 millions de dollars à 1 milliard de dollars sur trois ans. L'Initiative pourra notamment offrir des contributions non remboursables pouvant atteindre 1 million de dollars aux entreprises dans tous les secteurs touchés. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre de PME d'investir dans leur croissance, de diversifier leurs marchés et de créer de nouvelles sources de revenus en adoptant des technologies innovantes et en commercialisant de nouveaux produits et services.

