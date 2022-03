Un quatrième Symposium de saxophone au Conservatoire de musique de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski tiendra son quatrième Symposium de saxophone du 25 au 27 mars prochain, un rendez-vous pour tous les amoureux du saxophone souhaitant se perfectionner, quel que soit leur niveau ou leur provenance.

Cette édition propose aux participants trois journées d'activités en compagnie de Louis-Philippe Bonin, professeur de saxophone au CMR, et de l'Ensemble SaxoLogie. Ces derniers viendront partager leur passion, leurs idées et différentes techniques de travail à l'occasion de cours privés, de cours de maître et d'ateliers. Durant cette fin de semaine intensive, les participants auront également l'occasion de se perfectionner autant comme solistes, qu'au sein d'un groupe de musique de chambre (duo, trio, quatuor).

Deux concerts ouverts au public auront lieu durant l'événement, soit le Concert des professeurs avec l'Ensemble SaxoLogie le samedi 26 mars à 20 h et le Concert de clôture offert par les élèves le dimanche 27 mars à 16 h 30.

« Recevoir de tels événements rassembleurs dans notre Conservatoire nous permet non seulement de rester en contact avec notre communauté, mais également de partager notre passion pour la musique avec le plus grand nombre », affirme Mme Annie Vanasse, directrice du CMR.

Inscription

Pour participer au Symposium de saxophone, les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le mercredi 9 mars 2022 en remplissant le formulaire en ligne. Le coût de participation est de 25 $ pour les élèves provenant du réseau du Conservatoire et de 75 $ pour les stagiaires de toute autre provenance. Le tout est payable en ligne également.

Concerts

Concert des professeurs Salle Bouchard-Morisset



26 mars | 20 h 10 $ | 5 $ étudiants

Gratuit pour les participants au Symposium



Concert des élèves Salle Bouchard-Morisset



27 mars | 16 h 30 Entrée libre

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE RIMOUSKI

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. conservatoire.gouv.qc.ca

SOURCE Conservatoire de musique de Rimouski

Renseignements: et entrevue : Isabelle Bérubé, Conservatoire de musique de Rimouski, [email protected], 418 905-3359