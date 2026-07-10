Rappel de « Chongqing Hot and Sour Sauce » en raison de la présence non déclarée d'arachides

Rappel de « Chongqing Hot and Sour Sauce » en raison de la présence non déclarée d'arachidesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
10 juil, 2026, 16:23 ET
OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ -
Produit : « Chongqing Hot and Sour Sauce »
Problème : Aliments - Allergène - Arachides
Distribution :
Colombie-Britannique
Ontario
Québec
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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