Un projet modèle d'ateliers d'artistes dans Marconi-Alexandra

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Grâce au dialogue exemplaire entre l'Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, le promoteur Rosdev et l'organisme Ateliers créatifs Montréal, un projet immobilier intégrant des espaces destinés à accueillir des ateliers d'artistes verra le jour au cœur du secteur Marconi-Alexandra, une zone d'emploi historique et pôle d'intelligence artificielle.

Pour la première fois, l'Arrondissement se prévaut d'une disposition réglementaire adoptée en 2019 afin de favoriser le maintien de locaux destinés aux artistes et aux artisans dans les secteurs d'emploi. Grâce à celle-ci, un promoteur peut proposer la création d'ateliers en échange de l'autorisation d'une dérogation lui permettant de réaliser son projet, et ce, au bénéfice de la communauté.

Ce sont 6 300 pieds carrés d'ateliers d'artistes pérennes qui seront aménagés au sein de cette nouvelle construction qui offrira des espaces à bureaux, et ce, dans l'objectif de consolider et d'encourager la présence et les activités de production des artistes et de préserver la mixité économique du quartier. Le bâtiment en question est localisé au 7190 Marconi à l'intersection de la rue Jean-Talon ouest.

« Il s'agit d'une démarche novatrice et concertée ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement de futurs projets immobiliers similaires, en intégrant des lieux réservés à des pratiques artistiques dans des secteurs en développement, soutient Christine Gosselin, conseillère du district du Vieux-Rosemont. La vitalité culturelle des milieux de vie de Rosemont-La Petite-Patrie passe par une participation essentielle des artistes au développement de nos quartiers. Ce projet reconnaît la force de leur contribution économique et culturelle et, en ce sens, il représente une avancée majeure pour assurer le maintien des ateliers d'artistes et de nos artisans dans l'écosystème montréalais. »

Un projet qui favorise le développement économique et la rétention des artistes

Le Groupe Rosdev, promoteur de ce projet, se place parmi les premiers propriétaires et promoteurs privés à Montréal. Le Groupe Rosdev démontre un intérêt marqué pour le secteur Marconi-Alexandra. Au cours des dernières années, il a initié et réalisé plusieurs projets phares s'élevant à plus d'un million de pieds carrés et accueillant des locataires prestigieux tel que l'Université de Montréal, RBC Banque Royal et le CSSS de la Montagne.

Pour le président du Groupe Rosdev, M. Michael Rosenberg,le projet du 7190 Marconi « consolide notre présence dans ce secteur clé et ouvre la voie à de futurs projets de développement dans le quartier grâce à un modèle d'affaire et des partenariats innovants. À titre de chef de fil de l'immobilier à Montréal depuis plus de cinquante ans, nous sommes fiers d'être le promoteur de ce projet immobilier à l'avant-garde qui contribuera au développement de l'activité culturelle dans le quartier en garantissant aux artistes de nouveaux espaces de création.»

« Ateliers créatifs Montréal est très fier de s'installer dans Rosemont-La-Petite-Patrie avec ce nouveau projet d'ateliers d'artistes, abordables et pérennes. Nous sommes heureux des discussions franches et ouvertes avec le promoteur Rosdev qui ont donné naissance à ce partenariat inspirant. La vision et l'engagement de l'Arrondissement a permis que tous les joueurs se rencontrent afin d'inclure des créateurs et créatrices dans un quartier qui sera, par le fait même, plus diversifié. Un exemple à suivre! », affirme Gilles Renaud, Directeur général d'Ateliers créatifs Montréal.

Un projet qui contribue au verdissement et à la réduction des îlots de chaleur

Ce projet immobilier propose également des aménagements écologiques et durables, ainsi qu'un verdissement allant au-delà des normes réglementaires. L'Arrondissement s'est assuré que le projet prévoit, entre autres, la végétalisation de 10% de la superficie des toitures du bâtiment ainsi que la plantation de plusieurs arbres à grand déploiement sur le site.

