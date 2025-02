VICTORIAVILLE, QC, le 7 févr. 2025 /CNW/ - Ça bouge à Victoriaville! La construction de La Serre+ est débutée sur le boulevard Pierre-Roux. Ce projet novateur utilisera des eaux du parc industriel pour nourrir des microalgues. Ces algues seront ensuite transformées en emballages écologiques, contribuant à des solutions avant-gardistes et responsables pour notre environnement. « Le projet progresse rapidement. Dans quelques mois, nous lancerons officiellement cette vitrine technologique, offrant aux visiteurs une immersion dans les bénéfices concrets de l'économie circulaire. » indique Israël Poulin, directeur général de la Cité de l'innovation circulaire et durable.

Un projet innovant pour un avenir durable (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« En tant que maire, je suis fier de voir Victoriaville se démarquer une fois de plus en économie circulaire avec La Serre+, une initiative qui répond concrètement à un enjeu du milieu industriel. À titre de président de Destination Entreprise, c'est avec enthousiasme que je soutiens cette collaboration qui nous permet d'innover dans le traitement des eaux du parc industriel et la création de contenants écologiques. Je tiens à remercier les différentes organisations partenaires qui rendent cette avancée possible » explique le maire de Victoriaville et président de Destination Entreprise, Antoine Tardif.

« L'économie circulaire nous amène à revoir nos façons de faire. Cette vitrine technologique en est la preuve. Elle vient allier l'innovation et l'économie circulaire pour revaloriser les eaux. C'est le genre d'initiative qu'on encourage comme gouvernement et qu'on veut multiplier à travers tout le Québec pour bâtir une économie encore plus verte et durable. » indique Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Financé par le Fonds municipal vert de la Fédération Canadienne des Municipalités au moyen d'une dotation du gouvernement du Canada et par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, via son programme de Soutien aux innovations industrielles pour la transition vers une économie circulaire (SI2TEC) dont le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) est mandataire, La Serre+ est un bel exemple de collaboration entre les acteurs municipaux, industriels et scientifiques. « Tout a commencé, il y a dix ans, avec le projet Vertech fait en collaboration avec l'UQTR et la ville de Victoriaville. Aujourd'hui, nous voyons les résultats concrets en assistant à l'implantation de la technologie », souligne Patrick Marchand, vice-président innovation et qualité du groupe Sani Marc.

« C'est en collaborant avec les villes que nous pourrons lutter efficacement contre les changements climatiques et favoriser la transition vers une économie circulaire respectueuse de l'environnement. La Serre+ à Victoriaville illustre clairement l'importance d'une telle économie, où rien ne se perd et tout se transforme », souligne l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités est fier de financer la réalisation de projets novateurs, comme le projet La Serre+ à Victoriaville, qui ouvrent la voie à un avenir durable et prospère. Ce projet montre comment tous les ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble, avec des parties prenantes de l'industrie, pour relever des défis et améliorer la qualité de vie à l'échelle locale », indique Rebecca Bligh, présidente de la FCM.

Madame Geneviève Mathieu, présidente-directrice générale du CRIBIQ, mentionne : « Mon organisation est ravie de soutenir cette initiative qui réunit plusieurs partenaires partageant un objectif commun consistant à proposer une solution innovante dans le traitement des eaux à l'intérieur du parc industriel. La solution retenue est en parfaite adéquation avec les principes de l'économie circulaire et représente le fruit d'une recherche appliquée aux réalités industrielles, au cœur de la mission du CRIBIQ. »

Simon Barnabé, conseiller scientifique en chef de Victoriaville et titulaire de la Chaire de recherche municipale pour les villes durables de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), souligne l'importance de La Serre+ pour l'innovation circulaire : « Ce n'est pas juste une question de valoriser les rejets d'un parc industriel et de faire des produits, mais une question de mutualisation de ressources humaines et matérielles. »

Cette initiative portée par la Cité de l'innovation en collaboration avec ses partenaires tels que la Ville de Victoriaville, Wood Wyant, Sani Marc, Desjardins, Destination Entreprise, Fromagerie Victoria, Valothanol Inc. / Bioraffinerie, Soteck Clauger, l'UQTR, l'Université de Sherbrooke, Cegep de Victoriaville, et Innofibre démontre l'importance du dialogue et du partage de risques entre les municipalités, les industries et la recherche pour instaurer des pratiques durables.

La Serre+, sera la première au Québec à apporter des solutions innovantes pour réduire l'impact environnemental des emballages à base de plastiques. Ce projet ouvre la voie à des économies significatives pour les municipalités et les entreprises. La Serre+ est un exemple de leadership dans l'innovation circulaire et inspire un avenir où chaque ressource sera valorisée pour préserver la planète.

À propos de la Cité de l'innovation circulaire et durable

Reconnue par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie du Québec et propulsée par Desjardins, la Cité de l'innovation accompagne les entreprises dans leurs projets d'économie circulaire et durable. En offrant de l'expertise, des services de valorisation des ressources, de la recherche et développement ainsi qu'un accès à des outils et des fonds, elle favorise l'innovation et la croissance. Ouverte sur le monde, elle attire talents, chercheurs, organisations ainsi que des investisseurs locaux et internationaux pour promouvoir des pratiques durables et novatrices.

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,9 millions de tonnes, a financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, a soutenu près de 30 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,24 milliard de dollars par le biais des plus de 2 300 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

À propos du CRIBIQ

Fondé en 2008 avec le soutien du gouvernement du Québec, le CRIBIQ catalyse l'innovation en bioéconomie en soutenant la R&D collaborative, l'entrepreneuriat et l'adoption de technologies propres pour accélérer la transition vers une économie durable et décarbonée. Sa mission est de financer et de promouvoir la collaboration entre l'industrie et les instituts de recherche, favorisant ainsi la croissance des entreprises, le transfert de connaissances et les pratiques de développement durable. Le CRIBIQ structure ses actions autour de trois secteurs industriels : les bioproduits industriels (bioénergie, chimie et matériaux biosourcés), l'environnement et le bioalimentaire.

