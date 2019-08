Un projet de collaboration international visant à améliorer les soins contre le cancer en Afrique subsaharienne annonce la prise en charge de la plupart des cancers de l'adulte par les lignes directrices harmonisées du NCCN

Le National Comprehensive Cancer Network, l'African Cancer Coalition, et l'American Cancer Society lancent une nouvelle phase axée sur la mise à jour des lignes directrices couvrant les cancers de l'adulte et l'ajout de nouvelles lignes directrices pour le traitement des cancers de l'enfant.

Les lignes directrices harmonisées du NCCN (NCCN Harmonized GuidelinesMC) pour l'Afrique subsaharienne ont été approuvées dans six pays représentant près de la moitié de la population de la région.

ADDIS-ABEBA, Éthiopie et PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 28 août 2019 /CNW/ -- Un projet collaboratif, réunissant le National Comprehensive Cancer NetworkMD (NCCNMD), l'African Cancer Coalition (ACC), l'American Cancer Society (ACS) et d'autres organismes, ayant pour but d'améliorer les résultats en matière de traitement du cancer en Afrique subsaharienne entre aujourd'hui dans une nouvelle phase à Addis-Abeba, en Éthiopie. Des oncologues provenant de 11 pays africains - ainsi que les chefs de la direction d'ACS et de NCCN - participent à une réunion organisée par le ministre de la santé de l'Éthiopie. Les participants prendront part à la finalisation des lignes directrices harmonisées du NCCNMC supplémentaires pour l'Afrique subsaharienne, ce qui portera à 42 le nombre total de lignes directrices fournissant des recommandations sur les pratiques exemplaires à adopter pour le traitement du cancer pour plus de 86 % des cas de cancer touchant les adultes dans la région selon l'ACS.

« Les taux de mortalité associés au cancer peuvent être deux fois plus élevés en Afrique subsaharienne qu'aux États-Unis », a déclaré Robert W. Carlson, M.D., chef de la direction, NCCN. « En offrant un accès en ligne gratuit aux dernières recherches et analyses, nous pouvons aider les fournisseurs de soins médicaux locaux à sauver plus de vies. Plus de 7 000 exemplaires des lignes directrices harmonisées du NCCN pour l'Afrique subsaharienne ont été téléchargés à partir du site Web de NCCN, et bien d'autres au moyen de notre application mobile. »

« L'American Cancer Society est fière de participer à cette étape cruciale vers la normalisation des soins contre le cancer en Afrique », a déclaré Gary Reedy, chef de la direction, American Cancer Society. « L'harmonisation de 42 lignes directrices du NCCN est une réalisation remarquable qui n'aurait pas été possible sans la collaboration de personnes et d'établissements engagés à faire progresser les soins contre le cancer en Afrique ».

Les premières lignes directrices harmonisées du NCCNMC pour l'Afrique subsaharienne ont été lancées en novembre 2017, lors de la conférence biennale de l'Organisation Africaine pour la Recherche et l'Enseignement sur le Cancer (OAREC) à Kigali, au Rwanda. En plus de couvrir divers types de cancer, les lignes directrices fournissent également des recommandations de traitement pour la gestion de la douleur, la survie, l'abandon du tabac et d'autres aspects des soins de soutien. La liste complète des lignes directrices actuelles et à venir se trouve à l'adresse suivante : NCCN.org/harmonized.

L'Éthiopie, le Malawi, le Nigéria, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie ont tous officiellement approuvé les recommandations médicales. Ensemble, ces pays abritent 43 % de la population de l'Afrique subsaharienne.

« Alors que les spécialistes et les gouvernements africains préparent une réponse à l'épidémie croissante de cancer, ils ont constaté qu'il fallait créer de nouvelles lignes directrices pour le traitement du cancer qui reflètent les connaissances cliniques les plus récentes et offrent la souplesse nécessaire pour être utilisées, et ce, peu importe le niveau de ressources disponibles, que les soins soient prodigués dans des centres de lutte contre le cancer modernes à la fine pointe ou dans des hôpitaux communautaires de base », a déclaré le professeur Isaac F. Adewole, FAS, FRCOG, FSPSP, DSC, précédent ministre de la santé du Nigéria. « Sans ces lignes directrices, il ne serait pas possible d'élargir l'accès aux traitements pour répondre aux besoins des personnes atteintes de cancer ».

Les lignes directrices harmonisées du NCCNMC utilisent un code de couleurs pour représenter à la fois les soins optimaux que les pays aux ressources faibles et moyennes aspirent à fournir et les approches pragmatiques qui offrent des options de traitement efficaces dans les milieux aux ressources limitées. Ces lignes directrices sont fondées sur les lignes directrices de pratique clinique en oncologie (lignes directrices du NCCNMD), qui elles-mêmes contiennent les recommandations de groupes interdisciplinaires d'experts provenant des 28 principaux centres universitaires de lutte contre le cancer qui composent le NCCN. Les lignes directrices du NCCNMD sont la norme reconnue en matière de politique clinique dans le domaine des soins contre le cancer et sont les lignes directrices les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour qui soient dans tous les domaines de la médecine. Ces lignes directrices couvrent la plupart des types de cancer, ainsi que les soins de soutien, la prévention et le dépistage génétique. Le NCCN a commencé à inclure des recommandations pour les cancers pédiatriques en mai 2019.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur NCCN.org/global, et joignez-vous à la conversation en ligne en utilisant le mot-clic #NCCNGlobal.

Personne-ressource pour les médias :

Rachel Darwin

+1-267-622-6624

darwin@nccn.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

SOURCE National Comprehensive Cancer Network

Related Links

http://www.nccn.org