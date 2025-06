Le nouvel outil interactif représente un changement de format majeur pour les lignes directrices de référence du NCCN.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 24 juin 2025 /CNW/ - Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)--un regroupement de centres de cancérologie de premier plan--annonce un nouveau format numérique interactif pour les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®). Les NCCN Guidelines® sont la norme reconnue pour la prise de décision et la politique en matière de traitement du cancer. Elles constituent également les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour dans tous les domaines de la médecine. Elles aident les personnes impliquées dans le traitement et la prévention du cancer, notamment les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les payeurs, les patients et leurs soignants, à prendre des décisions dans le but ultime d'améliorer les soins et les résultats pour les patients.

Le nouveau NCCN Guidelines Navigator™ présente les recommandations des lignes directrices du NCCN, fondées sur des données probantes et faisant l'objet d'un consensus d'experts, dans une plateforme virtuelle qui permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches et de naviguer plus facilement. L'accès au NCCN Guidelines Navigator™ est offert avec un compte NCCN gratuit pour une utilisation non commerciale. Voici quelques-unes des caractéristiques du NCCN Guidelines Navigator™ :

Navigation fluide dans les lignes directrices à l'aide de la table des matières ou des fonctions de recherche

Capacités de recherche avancées et possibilité d'utiliser des filtres

Fonction de mise en évidence pour les voies d'accès au contenu pertinent

Liens de navigation avec code de couleur

Notes de bas de page faciles à consulter, liées directement aux voies d'accès

Liens directs vers les NCCN Guidelines for Patients ® (Lignes directrices du NCCN pour les patients)

(Lignes directrices du NCCN pour les patients) Liens directs vers les modèles pertinents d'ordonnances de chimiothérapie du NCCN (NCCN Templates ® ) pour les abonnés

) pour les abonnés Fonctionnalités de zoom

Adapté aux appareils mobiles

Tutoriel intégré et foire aux questions

Liens vers le format PDF de la ligne directrice

« Il s'agit vraiment de l'avenir des conseils sur le traitement du cancer, a déclaré Crystal S. Denlinger, M.D., chef de la direction du NCCN. « Il a été démontré à maintes reprises que la prévention du cancer, le dépistage, le traitement et les soins de soutien qui suivent des directives internationalement reconnues améliorent les résultats pour les personnes atteintes de cancer. Je suis fier que nous ayons atteint notre objectif ambitieux d'accroître l'accessibilité et la convivialité du contenu des lignes directrices du NCCN sans compromettre leur qualité. »

Le NCCN Guidelines Navigator™ a récemment commencé à effectuer des tests bêta pour les cancers du côlon et de la prostate. Cette étape a été suivie par le cancer du rectum, qui a été publié le 16 juin 2025. Le NCCN continuera de publier le NCCN Guidelines Navigator™ pour d'autres types de cancer jusqu'à ce que toutes les 88 lignes directrices du NCCN soient disponibles dans le nouveau format. Le format PDF original demeurera également disponible pour toutes les lignes directrices du NCCN. Les deux formulaires présenteront les informations les plus récentes auxquelles les utilisateurs se fient pour une utilisation quotidienne dans le cadre du traitement et de la prévention du cancer.

Les personnes qui accèdent aux lignes directrices du NCCN sous quelque format que ce soit, y compris au moyen du NCCN Guidelines Navigator™, peuvent obtenir des crédits CE/MOC grâce au nouvel outil, NCCN Guidelines in Practice™, qui vient d'être annoncé au début de ce mois.

Le NCCN prévoit également de continuer à optimiser ce nouvel outil, notamment en ajoutant des capacités d'intelligence artificielle (IA) pour rendre la recherche encore plus conversationnelle et intuitive, en plus d'une intégration accrue avec les autres offres de ressources du NCCN.

« Cela fait 30 ans que nous avons lancé les lignes directrices du NCCN; depuis, elles sont utilisées par des millions de personnes dans le monde chaque année, dont plus de 90 % des médecins américains et internationaux interrogés' », a déclaré le Dr Denlinger. « Le traitement du cancer devient de plus en plus efficace, mais aussi de plus en plus compliqué chaque année. Le nouvel outil Guidelines Navigator du NCCN simplifie l'évolution des preuves issues des dernières recherches, s'appuie sur l'expertise pour les mettre en contexte et les placer au point d'intervention pour l'aide à la prise de décisions et l'éducation. Cette nouvelle ressource intègre tout ce que nous faisons pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer et leurs soignants en définissant et en faisant progresser la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins et de la prévention du cancer afin que tous puissent vivre mieux. »

Rendez-vous sur NCCN.org/navigator pour en savoir plus.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est un regroupement sans but lucratif de grands centres de cancérologie voués aux soins des patients, à la recherche et à l'éducation.. Le NCCN se consacre à définir et à faire progresser la qualité, l'efficacité, le caractère équitable et l'accessibilité du traitement et de la prévention en cancérologie afin que les personnes atteintes de cancer puissent profiter d'une vie meilleure. Les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN GuidelinesMD) formulent des recommandations transparentes fondées sur des données probantes et consensuelles entre experts sur le traitement et la prévention du cancer, ainsi que sur les services de soutien aux malades. Ces lignes directrices constituent non seulement la norme de référence en matière d'orientation clinique et de politique de prise en charge du cancer, mais aussi les guides de pratique clinique les plus complets et les plus souvent actualisés qui soient dans tous les domaines de la médecine. Les Lignes directrices du NCCN destinées aux patients (NCCN Guidelines for PatientsMD), source d'information spécialisée sur le traitement du cancer, éclairent et responsabilisent les patients et les prestataires de soins, grâce au soutien de la Fondation NCCN®. Par ailleurs, le NCCN s'emploie à faire progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques et la collaboration scientifique et les publications en oncologie. Pour en savoir, rendez-vous sur NCCN.org.

