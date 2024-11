Les nouvelles lignes directrices du NCCN pour les patients : cesser de fumer présentent des options réalisables et inspirantes qui permettent aux personnes atteintes de cancer d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

RENCONTRE PLYMOUTH, Pennsylvanie, 13 novembre 2024 /CNW/ - The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-- une alliance de centres de cancérologie de premier plan -- a annoncé aujourd'hui la publication d'une nouvelle ligne directrice destinée à fournir un soutien et des conseils essentiels aux personnes atteintes de cancer qui cherchent à arrêter de fumer. Le tabagisme continu augmente le risque de développer d'autres cancers, réduit l'efficacité du traitement, exacerbe les effets secondaires du traitement et est associé à une survie plus courte. Les nouvelles lignes directrices du NCCN pour les patients : cesser de fumer expliquent comment utiliser au mieux les outils qui existent pour aider quiconque à cesser de fumer pour de bon. Bien qu'elle soit axée sur les stratégies d'abandon du tabac chez les personnes atteintes de cancer, l'information est également utile pour les fumeurs qui n'ont pas reçu de diagnostic de cancer.

Grâce au financement de la Fondation du NCCN, il est possible de consulter ou de télécharger gratuitement en ligne les Lignes directrices pour l’abandon du tabac du NCCN pour les patients à l’adresse NCCN.org/patientguidelines ou au moyen des Guides du patient pour l’application sur le cancer du NCCN.

« Pour tous les patients atteints de cancer qui fument au moment du diagnostic ou en tout temps pendant leur expérience du cancer, il est absolument possible de cesser de fumer. « Il est préférable de cesser de fumer plus tôt, mais n'importe quand peut aider, a déclaré Peter G. Shields, MD, du Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital et Solove Research Institute. Le Dr Shields est président du groupe d'experts du NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) pour l'abandon du tabac, qui élabore des recommandations fondées sur des données probantes et consensuelles à l'intention des fournisseurs de soins. « En donnant aux patients les mêmes renseignements que les médecins utilisent, nous visons à faire de l'abandon du tabac un objectif plus réalisable, même pour ceux qui ont éprouvé des difficultés dans le passé. L'abandon du tabac exige le travail actif du patient et du fournisseur de soins de santé. « Ces lignes directrices à l'intention des patients sont essentielles pour boucler la boucle afin d'obtenir de meilleurs résultats. »

Les Lignes directrices du NCCN pour les patients : cesser de fumer offrent une nouvelle perspective et un nouvel espoir à ceux qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer sans succès et à ceux qui veulent arrêter de fumer, mais qui n'ont pas encore pris les premières mesures. Le livre adopte une approche encourageante et sans jugement, reconnaissant que les faux pas et les faux pas sont courants et qu'une combinaison de thérapies, plutôt qu'une solution universelle, est souvent la clé du succès. Il offre de multiples options fondées sur des données probantes, y compris des détails sur le traitement de remplacement de la nicotine (TRN), le traitement comportemental et les médicaments non nicotine.

Les Lignes directrices du NCCN pour les patients : cesser de fumer peuvent être consultées ou téléchargées gratuitement en ligne à l'adresse NCCN.org/patientguidelines ou par l'entremise des Guides du patient pour l'application sur le cancer du NCCN, grâce au financement de la Fondation NCCN®. Les versions imprimées sont disponibles moyennant des frais nominaux sur Amazon.com. Une version espagnole sera également publiée sous peu.

« Les personnes atteintes de cancer comprennent l'importance cruciale d'arrêter de fumer, mais la dépendance est puissante. « Ces lignes directrices du NCCN à l'intention des patients sont conçues pour engager activement les patients dans leurs propres soins, transformant l'abandon du tabac en une conversation bidirectionnelle collaborative entre le patient et les soignants et leur équipe de soins, a ajouté le Dr Shields.Ils offrent les outils et le soutien faciles à comprendre nécessaires pour assurer la réussite de ce parcours difficile."

« Les personnes atteintes de cancer subissent plus que suffisamment de stress dans leur vie, a souligné Patrick Delaney, directeur général de la Fondation du NCCN. Elles et leurs médecins sont d'abord et avant tout engagés à lutter contre le cancer lui-même. « Nous espérons que ces nouvelles lignes directrices à l'intention des patients peuvent être une ressource supplémentaire qui permet aux gens de reconnaître qu'ils ont des options lorsqu'il s'agit d'arrêter de fumer, même s'ils peuvent se concentrer sur d'autres traitements médicaux."

La bibliothèque complète des lignes directrices du NCCN pour les patients comprend plus de 70 livres gratuits qui fournissent aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches des renseignements faciles à comprendre sur la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et les soins de soutien pour presque tous les types de cancer. Ils ont reçu de nombreux prix au fil des ans et sont largement reconnus comme une source fiable de renseignements gratuits sur la santé en ligne.

D'autres sujets de soins de soutien couverts par les lignes directrices du NCCN pour les patients comprennent la façon de gérer la fatigue, la détresse ou les nausées et les vomissements pendant le traitement du cancer. Visitez le site NCCN.org/patients pour consulter tous les livres et autres offres d'information en plusieurs langues.

Pour appuyer les lignes directrices à l'intention des patients du NCCN, les webinaires à l'intention des patients et d'autres ressources gratuites à l'intention des personnes atteintes de cancer et de leurs soignants, visitez NCCN.org/foundation.

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance sans but lucratif de centres de cancérologie de premier plan qui se consacrent aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à l'amélioration et à la facilitation de la qualité, de l'efficacité, de l'équité et de l'accessibilité des soins en cancérologie afin que tous les patients puissent vivre une vie meilleure. Les Lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des données probantes et consensuelles d'experts pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien; ils constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et les politiques en matière de prise en charge du cancer et les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les lignes directrices du NCCN pour les patients® fournissent des renseignements spécialisés sur le traitement du cancer afin d'informer et d'autonomiser les patients et les soignants, grâce au soutien de la Fondation NCCN®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, la collaboration en matière de politiques et de recherche et la publication en oncologie. Visitez NCCN.org pour en savoir plus.

À propos de la Fondation NCCN

La Fondation du NCCN donne les moyens aux personnes atteintes de cancer et à leurs soignants en offrant des conseils d'experts impartiaux des plus grands experts mondiaux du cancer par l'entremise de la bibliothèque des lignes directrices du NCCN pour les patients® et d'autres ressources d'éducation des patients. La Fondation du NCCN s'engage également à faire progresser le traitement du cancer en finançant les jeunes chercheurs prometteurs du pays à l'avant-garde de la recherche sur le cancer. Pour en savoir plus sur la Fondation du NCCN, visitez nccnfoundation.org.

