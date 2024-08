Ces prix annuels récompensent les fournisseurs de services financiers qui offrent une expérience client supérieure

TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a remporté le prix technologique dans la catégorie de la « meilleure initiative alimentée par l'IA générative » dans le cadre des prix Global Transaction Banking Innovation Awards 2024 de The Digital Banker en reconnaissance de son travail transformationnel dans le cadre de son projet pilote d'IA générative entourant le Centre de connaissances.

Les prix Digital Banker identifient et récompensent les rendements, innovations et exécutions de premier ordre dans le secteur vertical des services de banque transactionnelle. Ils reconnaissent l'excellence de l'expérience client dans l'ensemble du secteur des services financiers et visent à fournir des points de repère impartiaux et objectifs pour l'industrie mondiale, en mettant en évidence les fournisseurs de services financiers qui offrent une expérience client supérieure et uniforme.

« Ce prix reconnaît l'engagement de la Banque CIBC à intégrer de façon efficace et réfléchie l'IA générative dans les processus de notre banque, afin de mieux servir nos clients et nos équipes, a déclaré Jane Yuen, chef des canaux d'entreprise, Banque CIBC. Ce projet pilote est une étape transformatrice dans l'exécution de notre stratégie axée sur le client, alors que nous continuons de contribuer à réaliser les ambitions de nos clients. »

Le Centre de connaissances est le portail d'information de la Banque CIBC, utilisé par les membres de l'équipe de première ligne pour obtenir des réponses, aider à servir les clients et garantir une expérience positive. Maintenant qu'ils utilisent une interface évoluée alimentée par la recherche cognitive et les capacités de l'IA générative, les membres de l'équipe de première ligne peuvent taper leur question et obtenir une réponse de façon simple et facile à comprendre, ce qui leur permet de se concentrer davantage sur les conseils aux clients et l'établissement de relations.

