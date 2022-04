Un programme encore plus généreux pour améliorer et construire des infrastructures municipales

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), un programme plus généreux doté d'une enveloppe de 600 M$.

Ce nouveau programme vise à permettre aux municipalités d'améliorer ou encore de mettre à niveau leurs bâtiments municipaux comme les casernes de pompiers, les hôtels de ville, les garages et les centres communautaires. Les municipalités pourront présenter une demande dans le cadre du PRACIM dès le 2 mai prochain.

Poursuivant les objectifs du programme Réfection et construction d'infrastructures municipales (RÉCIM), le PRACIM est plus généreux et accessible. En effet, la subvention maximale accordée par projet est bonifiée et 350 municipalités supplémentaires seront désormais admissibles. De plus, ce programme prévoit une bonification de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regrouperont pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Citation :

« Je suis très fière du nouveau programme que nous dévoilons aujourd'hui! Le PRACIM a une portée plus grande, mais il est aussi plus généreux. Nous avons été à l'écoute du milieu municipal, et c'est pourquoi les critères d'admissibilité au programme ont été allégés afin de permettre à plus de municipalités de développer des projets, tout en augmentant l'aide financière qu'elles pourront obtenir. Le PRACIM, c'est 600 M$ investis dans nos régions pour améliorer les infrastructures municipales et communautaires et contribuer au développement économique et social des communautés partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Les sommes réservées pour le PRACIM sont inscrites dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2023. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).





Le PRACIM complète l'éventail des programmes du Ministère visant les projets de bâtiments municipaux, notamment le Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) et le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-2023).





Tous les dossiers en analyse dans le cadre du RÉCIM, de même que ceux ayant été présélectionnés au RÉCIM, mais n'ayant pas fait l'objet d'une promesse, seront transférés automatiquement au PRACIM.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746