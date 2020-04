Un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneures affectées par la crise Covid-19 est dévoilé par l'École des entrepreneurs du Québec en collaboration avec le Groupe Banque TD

MONTRÉAL, le 21 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) lance aujourd'hui un programme d'accompagnement et de formation pour les entrepreneures. Le parcours offert en ligne s'adresse aux femmes de partout au Québec qui se versaient un salaire lié à leurs activités commerciales et qui vivent des défis liés à la crise de la Covid-19. Ce parcours est rendu possible grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre de sa Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE). L'ÉEQ peut aussi compter sur la contribution de partenaires dans la mise en œuvre de ce programme. Grâce au soutien du Groupe Banque TD les participantes du parcours bénéficieront d'une expertise en finance et pourront poser des questions liées directement à leur réalité. Exceptionnellement et compte tenu de la situation actuelle, le parcours est offert sans frais aux participantes.

Le programme comprend quinze webinaires qui aborderont les thèmes suivants : la stabilisation de ses finances d'entreprise, la gestion des employés et la communication en contexte de télétravail, le pivot vers une stratégie numérique améliorée, l'adaptation de son modèle d'affaires ainsi que la préparation à la reprise post-Covid-19. Le parcours inclut également des séances de coaching individuel et des discussions de groupe avec d'autres entrepreneures et plusieurs experts du monde des affaires aptes à partager leurs connaissances en entrepreneuriat et disciplines connexes. Le 24 avril prochain, un webinaire traitant des enjeux financiers sera animé par Chantal Pitre, Directrice nationale, Femmes entrepreneures à la TD, afin de permettre aux entrepreneures de démystifier les solutions disponibles.

« Le soutien des femmes entrepreneures est une priorité pour la TD et nous savons qu'elles font face à des défis importants compte tenu de la crise actuelle, affirme Chantal Pitre, Directrice nationale, Femmes entrepreneures au Groupe Banque TD. Nous avons agi rapidement afin de collaborer avec l'École des entrepreneurs du Québec dans la mise sur pied d'un programme visant à donner aux entrepreneures d'ici le soutien nécessaire pour passer à travers cette période difficile. Nous sommes témoins de plusieurs exemples d'entrepreneures qui font preuve d'innovation et de créativité afin de minimiser l'impact de la situation actuelle sur leurs activités et leur chiffre d'affaires et nous souhaitons partager ces leçons ainsi que les conseils d'experts afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre de femmes propriétaires d'entreprises possible, » conclut-elle.

« À l'ÉEQ, nous offrons de l'accompagnement et la formation aux femmes entrepreneures afin de soutenir la pérennité de leur entreprise, en plus de permettre à davantage de femmes de démarrer leurs projets. Lorsque la pandémie a frappé, nous avons repensé nos programmes de formation afin de pouvoir offrir un soutien adapté à la crise actuelle, affirme Stéphanie Bergot, Directrice du Projet SFE à l'École des entrepreneurs du Québec. Nous avons ainsi développé un parcours flexible pour épauler les femmes entrepreneures en difficulté et nous souhaitons que ce dernier leur soit utile et leur permette de trouver des réponses à leurs questions et des solutions à leurs défis, » conclut-elle.

Les entrepreneures intéressées par le programme peuvent en apprendre davantage et s'inscrire ici : https://eequebec.com/inscription/entrepreneuriat-feminin/parcours-un-pas-vers-lavenir/.

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

Prônant un modèle accessible, rassembleur et novateur, l'ÉEQ est l'unique réseau d'écoles dédié au développement des compétences des entrepreneurs. Elle vise l'acquisition de compétences pratiques par l'expérience entrepreneuriale et la résolution de problèmes concrets en entreprise. Son savoir-faire repose sur ses 35 ans d'expérience de formation et d'accompagnement en entrepreneuriat. Pour plus d'information, visitez le www.eequebec.com

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2020, les actifs de la TD totalisaient 1,5 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».

SOURCE École des entrepreneurs du Québec

Renseignements: Eva Hartling, The Brand is Female, 514-804-7022, [email protected]; Mathieu Beaudoin, Directeur des affaires publiques, Groupe Banque TD, 514-289-1670, [email protected]