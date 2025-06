Annonce du Plan PME 2025-2028 - L'École des entrepreneurs du Québec accueille ce nouvel élan pour les entrepreneur.e.s d'ici

MONTRÉAL, le 19 juin 2025 /CNW/ - L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est fière de contribuer au nouveau Plan PME 2025-2028 annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec et appuie ce geste concret pour stimuler la croissance et la vitalité des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions.

Pour l'ÉEQ, ce plan est non seulement aligné avec sa mission, mais vient aussi reconnaître le rôle essentiel qu'elle joue au quotidien dans le développement du tissu entrepreneurial québécois. En outillant les entrepreneur.e.s à chaque étape de leur parcours, l'ÉEQ contribue activement à la croissance, la productivité et la pérennité des entreprises d'ici.

« La réussite de nos PME passe par le développement des compétences clés des entrepreneur.e.s. On ne naît pas entrepreneur.e, on le devient. C'est pourquoi nous croyons profondément que chaque entrepreneur.e peut apprendre, évoluer et réussir, en ayant accès aux bons outils et aux ressources et expertises appropriées.. Le Plan PME vient renforcer cette vision et nous sommes fiers d'y jouer un rôle central et complémentaire», souligne Michel Fortin, directeur général de l'ÉEQ.

Des gains mesurables pour les PME accompagnées et formées

Alors que le Québec compte quelques 277 500 PME1, le nombre d'entrepreneurs par habitant y demeure plus faible que dans certaines provinces canadiennes. Dans ce contexte, soutenir les PME par un accompagnement personnalisé à la fois ciblé, adapté à chacun.e et axé sur le développement du leadership - un pilier central pour l'ÉEQ - devient essentiel pour assurer la relève et renforcer la vitalité économique du Québec.

Au cours de la dernière année, ce sont 2 983 entrepreneur.e.s qui ont été formé.e.s par l'ÉEQ, pour un total de 16 739 depuis 2022. En 2024, les entreprises accompagnées ont enregistré une amélioration de rendement de près de 45 %. Ce résultat témoigne de la pertinence de l'offre de l'ÉEQ et de l'importance des compétences entrepreneuriales clés à chaque étape du développement d'une entreprise. Les études sont claires : développer ses compétences comme entrepreneur.e, c'est multiplier ses chances de réussite, de rentabilité et de croissance surtout dans un monde en constante transformation2.

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

Depuis 40 ans, L'ÉEQ accompagne les entrepreneur.e.s de tous les horizons en misant sur une approche unique : se mettre en action pour trouver des solutions concrètes aux enjeux réels de chaque entrepreneur.e, dans une communauté engagée, vivante qui mise sur l'intelligence collective. Nos activités, ateliers et parcours misent sur l'expérimentation, la résolution de problèmes en collectif et l'échange entre pairs.

Référence en développement des compétences entrepreneuriales, L'ÉEQ est présente dans les 17 régions du Québec et soutient des milliers d'entrepreneur.e.s chaque année, de l'idée jusqu'à la croissance. Son expertise est reconnue ici comme à l'international, avec des projets actifs dans plus de 21 pays. Pour plus d'information : https://eequebec.com/.



