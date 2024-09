La culture intrapreneuriale au Québec : Et si la réponse se trouvait au sein de nos PME ?

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ), en collaboration avec le gouvernement du Québec, lance aujourd'hui son nouveau projet pour les entreprises du Québec : INTRA PRENEURIAT . Ce projet permet d'outiller les dirigeantes et dirigeants, ainsi que les intrapreneures et intrapreneurs actuels et futurs à se sentir plus compétents et confiants à agir et intervenir pour implanter une culture intrapreneuriale au sein de leur entreprise.

L'ÉEQ mise sur l'intrapreneuriat, car cette culture organisationnelle s'avère être un vecteur de développement, d'innovation et de pérennité qui valorise le leadership et les talents internes.

Accompagnant les entreprises d'ici depuis plus de 39 ans, l'ÉEQ fait le pari qu'elle peut les amener à être plus agiles, plus innovantes et ultimement, plus prospères et efficientes, grâce à ce projet. Afin de naviguer dans la transition économique et sociétale, il s'agit d'un incontournable pour nos PME, d'autant plus qu'une culture intrapreneuriale forte génère de réels gains pour celles qui l'adoptent, leur permettant d'être plus résilientes aux changements et bouleversements.

INTRAPRENEURIAT, déclencheur d'opportunités

En misant sur les ressources internes de l'entreprise, l'intrapreneuriat permet de faire de son équipe une alliée à une croissance saine et durable, de trouver des solutions aux enjeux actuels et de répondre aux besoins en temps réel qui sont présents et grandissants.

« Autrefois adopté de façon ponctuelle, voire instinctive, on constate aujourd'hui un besoin croissant des organisations d'intégrer l'intrapreneuriat de manière structurée, claire et pérenne. Grâce à cette initiative, toutes les entreprises peuvent désormais s'inscrire à ce programme et intégrer cette pratique à leurs activités pour valoriser les idées des membres de leur personnel, optimiser les ressources internes, faire croître leurs activités et mobiliser les talents, voire révéler de nouveaux leaders pour assurer la relève. »

- Eve G. Allen, Directrice, Gestion de projet et performance, ÉEQ

L'ÉEQ collabore avec plusieurs partenaires des milieux universitaires et des affaires, notamment Famille en affaires | HEC Montréal et l'Institut de recherche sur les PME de l'UQTR. Ces expertes et experts ont contribué à offrir des contenus actuels et pertinents, ainsi qu'à l'élaboration des capsules Web de la formation et à l'autodiagnostic des compétences intrapreneuriales.

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

Créée en 1985, l'ÉEQ a accompagné plus de 90 000 entrepreneur(e)s de tous les horizons (depuis l'an 2000) à développer leurs compétences, attitudes et aptitudes dans une formule flexible, accessible et à l'écoute des défis distincts de tout un chacun. Ateliers, parcours, activités de réseautage et d'information, l'organisation sans but lucratif élabore une offre de service variée et rassembleuse, notamment grâce à son esprit de collaboration et de complémentarité avec les acteurs locaux de développement économique des 17 régions du Québec. Pour plus d'informations : https://eequebec.com/ .

SOURCE École des entrepreneurs du Québec

Pour tout renseignement : Maxime Bordeleau TACT, 819 698-3105, [email protected]