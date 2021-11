Un producteur laitier de la Chaudière-Appalaches se démarque : M. Sébastien Grondin, lauréat du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Citations « En mettant en lumière l'excellence, le concours vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans l'exercice du leadership. Les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui sont avant-gardistes et à l'affût des techniques, des technologies et des connaissances. Ils sont fascinants par leur capacité à prendre les devants, à innover, à nous en apprendre. L'agriculture est un secteur qui doit prendre racine à chaque nouvelle génération, se regénérer, continuer d'évoluer et de se transformer. Je tiens à féliciter la grande gagnante ainsi que les lauréats et boursiers du concours Tournez-vous vers l'excellence! Ils sont des sources d'inspiration, des moteurs de motivation pour leurs pairs et de dignes ambassadeurs de l'agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je suis extrêmement fière de Sébastien Grondin. C'est un réel plaisir de l'accompagner dans la création et l'évolution de son entreprise, pour laquelle il se consacre avec passion, énergie et conviction. C'est aussi un honneur de le voir cheminer dans son parcours d'entrepreneur, jusqu'à aujourd'hui, avec la participation à ce concours. Il s'y est démarqué, entre autres, grâce à sa planification rigoureuse et ses compétences variées. En mon nom et en celui de toute l'équipe du Centre de services de Lévis, je tiens à le féliciter de cet honneur remporté aujourd'hui. Je lui souhaite une belle continuation dans son projet d'affaires. »

Mme Virginie Simard, directrice territoriale, La Financière agricole du Québec

« J'ai réussi un démarrage en production laitière à partir de zéro, avec l'aide de ma conjointe et de mes enfants. Nous avons fait revivre un site que mon grand-père avait lui-même vu naître plusieurs années auparavant. Mon entreprise, la Ferme Valsé inc., a permis de revitaliser une partie du territoire agricole en remettant en état des bâtiments d'élevage laissés à l'abandon depuis 2001, d'embellir les paysages agricoles avec des vaches dans les pâturages et de cultiver des champs sous régie biologique permettant l'augmentation de la biodiversité. Bientôt, le lait produit sera certifié biologique et, dans quelques années, je pourrai vendre de la viande et d'autres produits biologiques. Je participe à l'essor et à l'économie d'ici. De plus, j'aimerais offrir des visites à la ferme en partenariat avec les écoles primaires de Pintendre. Ma plus grande fierté est de voir mes enfants grandir et s'épanouir à mes côtés en plus de revoir pâturer des vaches dans les champs. »

M. Sébastien Grondin, lauréat du 16e concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Le deuxième lauréat du 16 e concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M. Edem Amegbo, d'Au Jardin d'Edem. Son entreprise se spécialise dans la production maraîchère biologique exotique. L'entreprise est située à East Farnham , en Estrie.

La bourse de 1 500 $ du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA), qui souligne la pertinence de la formation de l'entrepreneur, l'importance de son encadrement ou de son mentorat dans la réussite de son projet d'affaires a été remportée par Mme Sophie Brodeur , de la Ferme Réso. Son entreprise se spécialise dans la production fruitière diversifiée en régie biologique. Elle est située à Saint-Hyacinthe , dans la région de la Montérégie.

Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

Depuis sa création en 2005, La Financière agricole a reçu 407 candidatures. Elle a fait 48 lauréats qui ont reçu des bourses totalisant 158 000 $.

Les bourses du FIRA, pour leur part, sont remises depuis 2012. Le montant total des sommes accordées représente 13 500 $.

Le dévoilement des lauréats a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

