LÉVIS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - M. Philippe Langlois, de la ferme brassicole La Grange Pardue à Ham-Nord, s'est vu décerner la bourse de 5 000 $ par La Financière agricole du Québec dans le cadre du 18e concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à Ham-Nord dans le Centre-du-Québec.

Un producteur du Centre-du-Québec couronné grand gagnant au concours 2023 Tournez-vous vers l’excellence! : M. Philippe Langlois, de La Grange Pardue (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

« C'est avec fierté que La Financière agricole dévoile les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Le Québec regorge d'entrepreneurs plus inspirants les uns que les autres dans le domaine agricole. Chaque année avec ce concours, en plus des sommes remises, c'est l'occasion de célébrer le dynamisme et les qualités en gestion de certains d'entre eux qui se sont démarqués à travers leur dossier de candidature. Il est aussi important de souligner leur engagement et leur apport dans l'économie régionale. Je vous souhaite du succès dans tous vos projets présents et à venir! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à M. Philippe Langlois, qui, avec ce prix, se distingue notamment pour ses compétences en tant que chef d'entreprise agricole! C'est hautement stimulant pour nous d'accompagner de jeunes entrepreneurs comme Philippe dans la mise en œuvre et l'évolution de leur projet. Ils s'y consacrent avec tant de passion, de conviction, de rigueur et de volonté que les voir en arriver à cette prestigieuse récompense nous donne un sentiment de fierté. M. Langlois se distingue entre autres pour la gestion optimale des finances de son entreprise et sa capacité à rallier toute une expertise autour de lui pour faire avancer son entreprise. »

M. Sébastien Cyr, directeur territorial de La Financière agricole du Québec

« Mes collègues ont déjà dit de moi que je me démarque par mon côté humain ainsi que par mes habiletés de gestionnaire et de communicateur. Mon côté visionnaire et ma prudence dans l'évolution du projet font en sorte qu'à mes yeux, la consolidation est aussi importante que le développement. Aussi, je me sens à l'aise de gérer plusieurs dossiers en simultané tout en gérant des crises de tous types, et ce, en conservant un bon climat de travail. Je suis une personne rigoureuse qui aime également lâcher son fou! Un des objectifs de notre projet est d'augmenter la cohésion sociale des différentes tranches d'âge. Toutes nos actions visent à ce que les membres de la population s'approprient le projet et se sentent chez eux. »

M. Philippe Langlois, grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Les deux autres lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont : M. Clément Clerc, de La Borderie. Son entreprise qui se spécialise dans la production de volaille est située à Saint-Joseph-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. M. Matthew Dewavrin , des Fermes Longprés (2009) ltée. Son entreprise qui est spécialisée en production de grandes cultures biologiques et de transformation est située à Coteau-du-Lac en Montérégie.

, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $, sont : Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

