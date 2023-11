LÉVIS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - M. Matthew Dewavrin, des Fermes Longprés (2009) ltée., s'est vu décerner une bourse de 2 500 $ par La Financière agricole du Québec dans le cadre du 18e concours Tournez-vous vers l'excellence! L'entreprise qui est spécialisée en production de grandes cultures biologiques et de transformation est située à Coteau-du-Lac en Montérégie.

Citations

Un producteur de la Montérégie se démarque : Matthew Dewavrin, lauréat du concours 2023 Tournez-vous vers l’excellence! (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

« C'est avec fierté que La Financière agricole dévoile les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Le Québec regorge d'entrepreneurs plus inspirants les uns que les autres dans le domaine agricole. Chaque année avec ce concours, en plus des sommes remises, c'est l'occasion de célébrer le dynamisme et les qualités en gestion de certains d'entre eux qui se sont démarqués à travers leur dossier de candidature. Il est aussi important de souligner leur engagement et leur apport dans l'économie régionale. Je vous souhaite du succès dans tous vos projets présents et à venir! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Toute mon équipe du centre de services de Châteauguay se joint à moi pour féliciter M. Dewavrin. Ce prix témoigne de ses compétences comme entrepreneur agricole. C'est un réel plaisir de l'accompagner dans l'évolution de son entreprise à laquelle il se consacre avec tant de passion, d'énergie et de conviction. C'est aussi un honneur d'avoir été témoin de son parcours, jusqu'à cette reconnaissance aujourd'hui. Dans le cadre de sa participation à ce concours, il a su se démarquer à bien des égards, entre autres par son engagement dans le milieu et sa vision d'affaires. Je lui souhaite une bonne continuation, et surtout, bravo Matthew! »

Mme Brigitte Paradis, directrice régionale de La Financière agricole du Québec

« Je suis particulièrement fier de contribuer à nourrir le monde d'une manière saine et respectueuse de l'environnement. Cette passion qui m'habite, je m'efforce de la transmettre à chaque employé ainsi qu'à mes partenaires d'affaires. J'ai une vision positive pour l'avenir de notre entreprise, car nous sommes bien positionnés en matière de bonnes pratiques financières, agronomiques et environnementales. Pour atteindre mes objectifs, je prévois de m'entourer de personnes compétentes, de développer mon réseau de contacts et de rester constamment à la pointe des nouvelles techniques et innovations. Je suis très ambitieux et enthousiaste quant à l'avenir, et j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve. »

M. Matthew Dewavrin, lauréat du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Faits saillants

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui a reçu une bourse de 5 000 $, est M. Philippe Langlois , de La Grange Pardue. Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à Ham-Nord dans le Centre-du-Québec.

, qui a reçu une bourse de 5 M. , de La Grange Pardue. Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à dans le Centre-du-Québec. Le deuxième lauréat du concours ayant reçu une bourse de 2 500 $ est M. Clément Clerc, de La Borderie. Son entreprise qui se spécialise dans la production de volaille est située à Saint-Joseph-de-Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent.

M. Clément Clerc, de La Borderie. Son entreprise qui se spécialise dans la production de volaille est située à dans le Bas-Saint-Laurent. Le concours souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

Liens connexes

Édition 2023 - concours Tournez-vous vers l'excellence! (vidéos des lauréats)

Tout pour la relève agricole - La Financière agricole du Québec

Suivez la FADQ sur les réseaux sociaux

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

Information

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et en relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec