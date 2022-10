Le prix témoigne du leadership de la Société visant à réduire les émissions et à contribuer à l'économie propre du pays

OTTAWA, ON, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Au nom de tout le personnel de Postes Canada partout au pays, le président-directeur général Doug Ettinger a l'honneur d'accepter un prix Clean50, qui souligne le leadership des opérations de la Société en matière de réduction des émissions et d'écologisation.

Le prix reconnaît les améliorations de la Société en matière d'évaluation et de divulgation des informations, sa soumission d'objectifs fondés sur la science approuvés par la Science-Based Targets initiative et son investissement de 1 milliard de dollars afin de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre de portées 1 et 2 d'ici 2030. Le prix de 2023 souligne également le plan de la Société visant à électrifier son parc de 14 000 véhicules d'ici 2040, à construire de nouveaux immeubles carboneutres et à écologiser son portefeuille immobilier.

Citation de Doug Ettinger, président-directeur général, Postes Canada

« Déterminée à satisfaire aux besoins de sa clientèle et du pays qu'elle sert, Postes Canada se réinvente en s'appuyant sur sa nouvelle raison d'être : Porteurs d'un Canada plus fort. Nous faisons tout notre possible pour répondre aux nouvelles attentes de la population. En ce qui concerne les changements climatiques, nous sommes conscients qu'il est impératif de prendre des mesures concrètes sans attendre - pour nous-mêmes, nos familles et les générations futures. Bien que nous en soyons encore aux premières étapes, c'est un véritable honneur de recevoir cette reconnaissance. Elle reflète certains des progrès que nous avons réalisés dans le cadre de notre engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, mais surtout la détermination de notre grande équipe. Notre personnel dévoué à l'échelle du pays travaille d'arrache-pied afin de rendre nos opérations et nos immeubles plus verts, et d'électrifier notre parc de véhicules d'ici 2040. »

Citation de Gavin Pitchford, président-directeur général, Delta Management Group

« Les prix Clean50 du Canada sont remis chaque année par le Delta Management Group et l'organisation Clean50 afin de reconnaître les 50 personnes ou petites équipes, dans 16 catégories différentes, qui ont fait avancer le plus la cause du développement durable et du capitalisme propre au pays au cours des deux dernières années. Doug Ettinger a été choisi après une sélection et une recherche des plus rigoureuses par Delta Management, avec les conseils de chercheurs internes et de conseillers externes, et fait partie des lauréats sélectionnés parmi un groupe initial d'environ 1 000 candidats hautement qualifiés. »

