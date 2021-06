MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le printemps 2021 est le plus sec enregistré par Hydro-Québec depuis les années 50, soit depuis que nous comptabilisons les données hydrologiques à nos installations. La prudence est donc de mise pour les plaisanciers à l'approche des vacances, parce que le niveau de plusieurs cours d'eau est passablement plus bas que la normale.

Ce phénomène s'explique par une crue printanière et des précipitations plus faibles que la normale. Dans certains secteurs du sud du Québec, depuis le 1er avril, il n'est tombé que 40 % de la pluie reçue en temps normal. De plus, la couverture de neige de l'hiver dernier était inférieure aux normales sur l'ensemble du territoire du sud du Québec.

Hydro-Québec a réagi en fermant ses réservoirs plus tôt qu'à l'habitude, mais la crue printanière inférieure aux normales, et surtout le manque de précipitations, font en sorte que le niveau estival de nos réservoirs sera atteint plus tard que par les années passées. C'est notamment le cas pour les réservoirs Taureau, dans Lanaudière, Baskatong et Cabonga en Outaouais et Decelles, en Abitibi-Témiscamingue.

Précisons que cette situation n'aura aucun impact sur l'approvisionnement hydroélectrique du Québec. En effet, nos grands réservoirs multiannuels, situés plus au nord, sont mis à contribution pour maintenir la production lorsque de tels phénomènes se produisent.

L'arrivée de la période estivale nous incite toutefois à appeler les plaisanciers à la prudence puisque les niveaux des cours d'eau seront généralement plus bas dans le sud du Québec, bien que des précipitations parfois abondantes se soient produites sur certains secteurs au cours des derniers jours. Nous leur rappelons aussi qu'il faut se tenir loin de nos installations, pour leur sécurité.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Francis Labbé, Hydro-Québec, 514 289-3423

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/