Un premier règlement pour la CSN dans le secteur de l'hôtellerie

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que les moyens de pression s'intensifient dans plusieurs hôtels du Québec, une première entente de principe a été adoptée mercredi soir dans le cadre de la négociation coordonnée des syndicats de l'hôtellerie CSN, qui regroupe plus de 2 500 professionnel-les de l'hôtellerie au Québec.

Réunis en assemblée générale, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Suites Faubourg St-Laurent-CSN ont adopté à l'unanimité l'entente qui prévoit notamment des augmentations salariales satisfaisantes dans le contexte actuel, ainsi qu'une bonification du régime d'assurance et des clauses de protection du lien d'emploi qui permettent une réintégration des employé-es licenciés depuis mars 2020 en raison des difficultés du secteur depuis le début de la pandémie. Cette clause sera applicable jusqu'au 30 juin 2024, date d'échéance de la convention collective.

L'entente prévoit donc une progression salariale de 1,5 % (rétroactif), 2 %, 2 % et 2,5 % chaque année.

Attraction et rétention de la main-d'œuvre

Le trésorier et responsable du secteur Tourisme de la Fédération du commerce (FC-CSN), Michel Valiquette, s'est dit très satisfait de l'entente et salue l'ouverture de l'employeur (Suites Faubourg St-Laurent) alors que certains hôteliers montrent encore peu d'empressement à régler, malgré les compromis adoptés par les différents syndicats jusqu'à maintenant. Il estime que l'amélioration des conditions de travail est un élément crucial qui permettra de favoriser l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans un contexte ou une pénurie touche durement ce secteur depuis quelques années.

« Nos vis-à-vis ont compris la nécessité d'investir dans une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée et nous saluons leur ouverture, a-t-il souligné. Ça offre l'espoir que d'autres employeurs saisiront la main tendue afin d'éviter la perturbation de la saison touristique. »

Cependant, le leader syndical dénote encore un manque de volonté de la part de la partie patronale à plusieurs tables de négociation, ce qui explique que près d'une dizaine de syndicats ont adopté une première banque de grève de 72 heures au courant des derniers jours. « Certains employeurs s'entêtent même à demander des reculs sur les clauses de nature pécuniaire alors que nous avons été clairs depuis le début, à savoir que nous ne les accepterons pas. D'autres semblent vouloir tout simplement étirer la négociation. Mais nos membres sont déterminés et se mobilisent pour un règlement. Ils doivent entendre le message rapidement pour que tout le monde puisse profiter de la reprise des activités qui s'amorce. »

À propos de la négociation coordonnée de l'hôtellerie

Les 26 syndicats participants affiliés à la CSN ont chacun le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs l'ensemble de leurs conditions de travail, mais sont liés par une série de demandes communes.

SOURCE CSN

Renseignements: Pierre-Luc Bilodeau, communications CSN, 514 912-6705

