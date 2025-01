Un pont multimodal pour améliorer la connectivité des transports dans la région pour 2032 ou 2034

GATINEAU, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Dans son Énoncé économique de l'automne de 2024, le gouvernement du Canada réitère son engagement à construire un pont multimodal dans l'est de la région de la capitale nationale pour optimiser les réseaux de transport en commun, réduire le trafic de camions dans les centres-villes congestionnés, stimuler la croissance économique de Gatineau et d'Ottawa, accélérer les trajets et améliorer la sécurité du transport actif.

Aujourd'hui, l'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, accompagné de Maryse Gaudreault de la Commission de la capitale nationale (CCN), annoncent que l'équipe intégrée de projet, constituée de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), de la CCN et d'un conseiller technique, procèdera aux travaux de pré‑planification. Les prochaines étapes comprennent l'étude des impacts, la conception, la préparation préliminaire du site situé sur le corridor entre la montée Paiement et la promenade de l'Aviation et l'élaboration d'une stratégie d'approvisionnement. Cette nouvelle traverse interprovinciale pourrait être construite entre 2032 et 2034, en fonction du processus d'évaluation des impacts et de l'approche à l'égard du programme de construction. Le pont de l'est s'inscrit dans une vision d'avenir visant à améliorer la mobilité et la connectivité des transports interprovinciaux, répondant aux besoins de la population croissante de la région.

Comme le projet misera sur les routes existantes, le corridor entre la Montée Paiement et la promenade de l'Aviation possède l'empreinte de liaison la plus faible, en plus d'offrir un calendrier de planification plus rapide et une meilleure proximité avec les propriétés commerciales existantes des deux côtés de la rivière des Outaouais, qui bénéficieront de l'accès au pont de l'est. Les citoyens auront accès à des options de mobilité diversifiées et adaptées à leurs besoins, y compris le transport en commun et le transport actif afin d'améliorer la connectivité.

Actuellement, l'absence de lien direct entre les autoroutes de l'Ontario et les ponts interprovinciaux force les camions lourds à traverser le centre-ville d'Ottawa, causant de la congestion, du bruit et des risques pour la sécurité. En offrant une nouvelle voie pour le transport de marchandises, le pont de l'est pourrait réduire de manière considérable le passage de 13 000 camions lourds transitant chaque semaine par les centres-villes d'Ottawa et de Gatineau.

Afin de procéder aux prochaines activités de planification et de conception du pont, une demande de propositions pour la prestation de services professionnels d'un conseiller technique a été publiée le 31 décembre 2024. Le conseiller technique soutiendra l'élaboration de la stratégie d'approvisionnement pour le projet du pont de l'est. Les entreprises intéressées sont invitées à répondre à la demande de propositions.

Des consultations publiques seront menées pour recueillir les commentaires des citoyens, des communautés autochtones et des intervenants, afin d'assurer un développement harmonieux en minimisant les impacts sur les communautés. Ayant la responsabilité de gérer les ponts et passages interprovinciaux, le gouvernement du Canada assume la gestion de ce projet avec ses partenaires des provinces et municipalités.

« C'est un grand jour pour les citoyens de Gatineau et de l'Outaouais. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada pose un geste concret pour améliorer la mobilité interprovinciale d'est en ouest dans la région de la capitale nationale. L'annonce démontre notre engagement en matière de mobilité régionale, faisant suite à nos investissements massifs dans l'électrification du transport en commun à Ottawa et à Gatineau, au remplacement du pont Alexandra, à la mise en service du Rapibus et de l'O-Train et à la planification du projet de tramway dans l'ouest de la ville de Gatineau. Le pont de l'est favorisera le développement du pôle d'aménagement de La Cité, en adéquation avec les objectifs de densification autour des principaux axes de transport en commun et actif de la ville de Gatineau. »

L'honorable Steven Mackinnon

Leader du gouvernement à la Chambre des communes, député de Gatineau et ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« La CCN est fière d'appuyer le gouvernement du Canada dans l'avancement de ce grand projet qui est le reflet de l'évolution de la région de la capitale nationale et qui renforcera le dynamisme des communautés situées de part et d'autre de la rivière des Outaouais. »

Maryse Gaudreault

Présidente du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour soutenir la croissance de notre région aujourd'hui et pour les années à venir. Le Pont de l'est réduira considérablement le nombre de camions lourds traversant le centre-ville d'Ottawa, ce qui atténuera les problèmes de congestion, de bruit et de risques pour la sécurité des communautés vulnérables. En même temps, le pont stimulera la revitalisation économique de notre centre-ville et soutiendra le développement économique de notre ville. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Liens connexes

Pont de l'est de la région de la capitale nationale

Plan intégré à long terme sur les liens interprovinciaux

Collecte de données sur les déplacements interprovinciaux par camion dans la région de la capitale nationale - juin 2024

Énoncé économique de l'automne de 2024

Document d'information : Un lien interprovincial attendu depuis plus de 100 ans dans la région de la capitale nationale

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

