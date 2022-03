Un premier plan d'adaptation aux changements climatiques

« Vagues de chaleur, verglas et inondations, nous constatons tous les effets des changements climatiques. En tant que leader en développement durable, nous devons rapidement poser des actions concrètes pour assurer la sécurité, la santé et le bien-être de notre communauté », souligne le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

Consciente des événements qui pourraient affecter son territoire, Victoriaville agit maintenant et s'engage dans une démarche d'adaptation aux changements climatiques. Il faut savoir que notre région fera face à plusieurs enjeux importants d'ici 2070, notamment :

L'augmentation de la température moyenne annuelle de 2,4 degrés ;

L'augmentation du nombre de jours où la température dépassera les 30 degrés, passant d'environ 6 jours actuellement à 12 jours dans un scénario d'émission modéré ;

L'augmentation des précipitations extrêmes de 82 mm par année ;

La diminution de l'enneigement passant de 150 jours actuellement à moins d'une centaine de jours par année.

En mai et en septembre dernier, la Ville de Victoriaville invitait les citoyens à participer à différentes activités de consultation publique. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette démarche de consultation citoyenne. Elle a permis de déterminer vos perceptions et vos préoccupations, mais aussi de définir les mesures qui doivent être prises et l'ordre de priorité », précise Marc Morin, conseiller municipal responsable du comité environnement et développement durable.

Les résultats de cette démarche ont permis de construire un premier plan d'adaptation qui propose 50 mesures concrètes. En voici quelques exemples :

Encourager et favoriser l'accès aux différents points d'eau existants (augmenter le nombre de fontaines d'eau, de jeux d'eau, etc.) ;

Plantation d'arbres à moyen et grand déploiement dans les zones identifiées d'îlots de chaleur ;

Implantation de solutions de verdissement lors des projets de renouvellement d'infrastructures municipales ;

Sensibilisation citoyenne concernant les effets néfastes sur la santé et l'environnement de l'usage des pesticides ;

Ajouts réglementaires pour favoriser la végétalisation des bandes riveraines en milieu urbain et pour diminuer la consommation d'eau potable ;

Mise en place de programmes et d'outils de sensibilisation sur la lutte au déclin de la biodiversité, sur la protection des milieux naturels et sur leurs rôles dans la résilience face aux changements climatiques ;

Pour prendre connaissance des faits saillants de la démarche de consultation citoyenne ou du plan d'adaptation, il est possible de visiter le vic.to/changementsclimatiques.

Ce projet est réalisé grâce au Programme de soutien à l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du ministère de la Sécurité publique. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, financé par le Fonds vert.

