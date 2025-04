VICTORIAVILLE, QC, le 7 avril 2025 /CNW/ - Un vent de changement positif souffle sur le Centre-du-Québec! La région se mobilise autour du projet Destination pour tous, une initiative majeure, lancée par Kéroul, pour rendre nos milieux de vie et nos activités touristiques accessibles aux personnes en situation de handicap. Ce projet est bénéfique autant pour les résidents que pour les visiteurs, qu'ils aient des besoins particuliers ou non.

Des actions concrètes pour un territoire accessible

Un pas de géant pour l'accessibilité : notre région s'engage collectivement (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Au cours des prochains mois, la Cité de l'innovation circulaire et durable et Kéroul visiteront des entreprises touristiques, des commerces et des bâtiments municipaux des MRC d'Arthabaska et de L'Érable. Leur rôle consistera à réaliser des diagnostics d'accessibilité et à accompagner les organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et de leurs services. La reconnaissance officielle Destination pour tous sera ensuite attribuée au territoire après la mise en place d'un plan d'action et le respect des exigences définies par Kéroul.

« L'accessibilité de nos commerces et infrastructures s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable. C'est un levier de transformation pour nos territoires : en intégrant l'accessibilité dans notre développement économique et touristique, nous renforçons l'attractivité de notre région et créons des milieux de vie durables et inclusifs. En facilitant l'accès aux lieux et services pour tous, nous favorisons l'inclusion sociale, soutenons l'activité économique locale et optimisons l'aménagement de notre territoire. La Cité de l'innovation circulaire et durable est fière de collaborer avec les entreprises et municipalités pour identifier des solutions concrètes et favoriser une accessibilité universelle qui profite autant aux citoyens qu'aux visiteurs. » déclare Israël Poulin, directeur général à la Cité de l'innovation circulaire et durable.

Un partenariat régional pour un impact durable

Ce projet, initié en 2017 par la Ville de Victoriaville et Kéroul, prend de l'ampleur avec l'arrivée de partenaires clés : les MRC d'Arthabaska et de L'Érable, la Cité de l'innovation circulaire et durable, Destination Entreprise - secteur tourisme, le Regroupement des organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec (ROPHCQ) et Tourisme Centre-du-Québec. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère du Tourisme et de Tourisme Centre-du-Québec et de la MRC d'Arthabaska.

« Le Québec se distingue par la qualité de ses nombreux attraits touristiques et par la chaleur de son accueil. C'est une priorité pour notre gouvernement que le plus grand nombre de personnes possible puissent en profiter. C'est pourquoi nous soutenons le travail essentiel de Kéroul auprès des destinations touristiques. Je suis enchantée par ce nouveau projet des MRC d'Arthabaska et de L'Érable qui permettra de combiner vitalité des territoires et offre touristique s'adressant aux clientèles en situation de handicap », indique Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Avec Destination pour tous, nous participons à la création d'un tourisme où chaque individu peut profiter pleinement des attraits, des infrastructures et des services. Pour encourager un visiteur à prolonger son séjour, il faut une approche globale. L'accessibilité ne doit pas se limiter à un seul attrait, mais concerner l'ensemble de l'expérience touristique, comme l'hébergement, les restaurants, les commerces de la vie quotidienne et les infrastructures publiques. En s'engageant dans Destination pour tous, Victoriaville et sa région contribue à améliorer l'accessibilité du territoire pour répondre aux besoins d'une clientèle en forte croissance, tout en offrant une meilleure qualité de vie à ses résidents et résidentes. », explique Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle clé en tant que partenaire de Destination pour tous, une initiative novatrice qui permet à la population et aux personnes qui visitent notre territoire de profiter pleinement de tout ce que notre belle MRC a à offrir en facilitant l'accessibilité des lieux et des bâtiments.

La MRC a octroyé une aide financière de 65 800 $ pour soutenir le déploiement du projet. Ainsi, les commerces et centres de services auront les outils et les ressources pour transformer ou améliorer l'accessibilité de leurs infrastructures. Nous sommes convaincus que cette initiative entraînera des répercussions positives sur la qualité et le milieu de vie des membres de notre communauté et qu'elle contribuera à la création d'un environnement plus inclusif et solidaire. », indique Christian Côté, préfet de la MRC d'Arthabaska.

Un mouvement régional et provincial pour une clientèle grandissante

Alors que près d'un quart de la population québécoise est en situation de handicap (Statistique Canada, 2022), cette démarche est essentielle pour bâtir des communautés accueillantes, dynamiques et ouvertes à tous. Grâce au projet pilote réalisé à Victoriaville, d'autres destinations se joignent à la démarche : Carleton-sur-Mer, Rawdon, Shawinigan et la région de Coaticook. Ces destinations québécoises répondront aux enjeux du tourisme durable et de l'économie locale en plus de les faire rayonner sur la scène nationale et internationale.

À propos de la Cité de l'innovation circulaire et durable

La Cité de l'innovation circulaire et durable mobilise les ressources et les expertises nécessaires pour aider les entreprises de nos collectivités à intégrer des solutions durables et circulaires. À travers un accompagnement stratégique, des formations, des diagnostics en entreprise et des projets de recherche appliquée, elle accélère la transition vers une économie plus résiliente et compétitive. Elle favorise la mutualisation des forces, l'innovation et le financement de projets structurants pour maximiser l'impact économique, social et environnemental. Ouverte sur le monde, la Cité attire talents, chercheurs et investisseurs engagés dans la construction d'un avenir plus durable et prospère.

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes en situation de handicap depuis plus de 45 ans. L'organisme possède une base de données de plus de 2500 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité et accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services. Kéroul forme le personnel des établissements touristiques et culturels à l'accueil de personnes en situation de handicap. Il gère également le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) mis en place par le ministère du Tourisme.

