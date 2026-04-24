Un premier pas vers la professionnalisation des pratiques de baladodiffusion

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est fier d'annoncer le soutien du gouvernement à l'Association du balado indépendant du Québec pour soutenir son démarrage. Ce nouvel organisme, fondé en février 2025, souhaite établir des standards professionnels pour ses membres et soutenir un modèle économique viable pour l'ensemble des acteurs -- producteurs, artistes et artisans -- de ce type de contenus.

L'aide financière de 50 000 $ accordée à l'Association permettra de mettre en place une structure organisationnelle, de procéder à l'embauche d'une personne à la coordination générale, de renforcer les activités de promotion et de soutenir le recrutement actif des membres. L'octroi de ce financement s'inscrit notamment dans la volonté de donner suite à la recommandation du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, soit de soutenir la création et la production de contenus pour les plateformes numériques.

Citation

« L'écoute de ce type de contenus est de plus en plus répandue à travers la population. Les balados ont un grand potentiel de rayonnement à travers la francophonie et il est important que ce milieu, qui arrive à maturité, s'organise. Je vois d'un très bon œil la création de cette association, qui pourra notamment accroître la portée de ces productions. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec a réalisé une vaste consultation auprès des entreprises et des gens du milieu, invités à lui proposer des solutions concrètes. Cet exercice lui a permis de recueillir 115 mémoires et de mener plus de 130 rencontres avec le milieu. Le rapport intitulé Souffler les braises a été rendu public en septembre 2025 et présente 20 recommandations déclinées en 76 mesures.

a été rendu public en septembre 2025 et présente 20 recommandations déclinées en 76 mesures. Selon l'Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement de 2024, près de la moitié de la population (49 %) écoute des balados, dont 8 % tous les jours ou presque et 14 % au moins une fois par semaine.

L'écoute de balados est particulièrement populaire chez les jeunes, avec un taux d'écoute de 68 % chez les 15-29 ans.

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]