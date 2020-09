Un premier marché public d'automne dans Bordeaux-Cartierville

Pour faire provision de produits frais et locaux Fruit d'un partenariat entre l'arrondissement et Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC), ce marché témoigne de l'engagement de ces deux partenaires à répondre à la volonté de la population de profiter d'une offre alimentaire locale et équitable. Plus d'une douzaine de maraîchers, producteurs et commerçants locaux feront étalage de leurs récoltes et de leurs produits locaux.

« Ce marché d'automne sera l'occasion pour la population de Bordeaux-Cartierville d'avoir accès à pied, à vélo, en transport en commun ou en automobile à des produits alimentaires frais, en un lieu situé au cœur du district. J'invite les résidentes et résidents du secteur et de tout l'arrondissement à venir profiter de ce marché et à nous faire part de leur appréciation du site et de l'expérience qui, si elle est concluante, pourrait être répétée l'an prochain », explique Émilie Thuillier, mairesse d'Ahuntsic-Cartierville.

« Le premier Marché public d'automne à Bordeaux Cartierville s'inscrit dans la continuité des marchés mobiles que nous réalisons depuis presque 10 ans dans le quartier. Ce nouveau marché va permettre de valoriser et de faire découvrir les producteurs, transformateurs et commerçants locaux à la population du quartier. Ce sera également l'occasion de célébrer la saison des récoltes avec un événement autour de l'alimentation », précise le directeur du Marché Ahuntsic, César Herzele.

L'organisation de ce marché public d'un jour vise à sonder l'intérêt de la population du secteur ouest d'Ahuntsic-Cartierville pour ce type de marché.

Apportez vos sacs réutilisables!

Beau temps, mauvais temps l'événement se déroulera devant l'église située au 5621, boul. Gouin Ouest (aux abords de l'église Notre-Dame-des-Anges et devant l'hôpital Sacré-Cœur). Des camions de rue seront également au rendez-vous pour les personnes qui souhaiteraient dîner sur place. Venez célébrer le temps des récoltes!

Information

Marchepublicautomne2020

Montreal.ca/ahuntsic/cartierville

La mairesse Émilie Thuillier, de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, Effie Giannou, conseillère de Ville du district de Bordeaux-Cartierville et Nathalie Goulet, conseillère de Ville du district d'Ahuntsic et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, assisteront à l'événement et pourront répondre aux questions des médias, le cas échéant.

SOURCE Ville de Montreal - Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Renseignements: Aux demandes médias relatives à d'éventuelles entrevues sur place samedi prochain : Michèle Blais, chargée de communications, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 514 793-1119; Jean-François Desgroseilliers, Directeur de cabinet, Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 514 961-5398

Liens connexes

https://montreal.ca/ahuntsic-cartierville