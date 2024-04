MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Un premier entrepôt d'Amazon est en voie d'être syndiqué au Québec : la CSN a en effet déposé, vendredi, une requête auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) pour représenter les 200 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, situé à Laval.

« Après plusieurs mois d'efforts, les employé-es d'Amazon ont réussi à convaincre leurs collègues que c'est en se regroupant qu'on parvient à vaincre les plus grands », s'est réjouie la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Vendredi dernier, nous avons signifié au tribunal qu'une majorité d'employé-es de l'entrepôt DXT4 avaient adhéré à leur syndicat. Nous demandons au TAT de reconnaître leur volonté de se syndiquer et nous serons particulièrement vigilants à l'égard du comportement qu'adoptera la multinationale au cours des prochains jours », de poursuivre Caroline Senneville.

C'est en grand nombre que les salarié-es ont rallié le Syndicat des travailleuses et travailleurs d'Amazon Laval-CSN au cours des dernières semaines. Selon les propos tenus par les employé-es, plusieurs facteurs expliquent leur insatisfaction à l'égard de leurs conditions de travail : des cadences de travail exagérées, des mesures de santé et de sécurité au travail totalement déficientes, sans parler des salaires nettement inférieurs à la rémunération offerte dans le secteur des entrepôts et des centres de distribution au Québec.

« Je tiens à saluer le courage et la détermination des travailleuses et des travailleurs d'Amazon. Depuis plusieurs mois, dans ses différents entrepôts au Québec, Amazon mène une campagne de peur en inondant les milieux de travail de propagande antisyndicale. Il est temps que l'intimidation cesse envers les employé-es et que les droits du travail soient respectés au Québec », affirme la présidente de la CSN.

Prochaines étapes

Au cours des prochains jours, le TAT communiquera avec la direction de l'entrepôt DXT4 d'Amazon afin de l'informer du dépôt d'une requête en accréditation et d'obtenir, comme prévu par le Code du travail du Québec, la liste des salarié-es de l'entreprise. Cette liste permettra au TAT de vérifier le caractère représentatif du syndicat, à savoir qu'une majorité des salarié-es (50 % + 1) en sont membres. Si une telle majorité est confirmée par le TAT, celui-ci émet alors une accréditation qui confirme la reconnaissance du syndicat pour représenter l'ensemble des salarié-es visés par la requête.

Connue pour ses antécédents antisyndicaux, la multinationale américaine pourrait être tentée d'user de mesures dilatoires ou autres stratégies pour freiner le processus de syndicalisation en cours. Le gonflement artificiel des listes, l'embauche massive de nouveau personnel et la diffusion de messages antisyndicaux figurent parmi les tactiques utilisées.

Rappelons toutefois que les lois du travail au Québec sont très strictes en matière d'ingérence patronale lors de processus de syndicalisation. En fonction des articles 12, 13 et 15 du Code du travail, Amazon ne peut entraver les activités d'une association de travailleurs ni user d'intimidation, de menaces ou de représailles à l'endroit de ceux-ci pour avoir exercé leurs droits.

« Nous tenons à rassurer les employé-es d'Amazon : nos équipes juridiques sont prêtes, vos droits seront respectés. Et nous enjoignons l'ensemble des travailleuses et des travailleurs des autres entrepôts d'Amazon au Québec : il est temps de se tenir debout et de faire valoir ses droits, même devant les géants ! », d'affirmer Caroline Senneville.

L'information sur l'actuelle campagne de syndicalisation d'Amazon au Québec peut être trouvée à l'adresse suivante : https://sesyndiquer.org/mawu/

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

Renseignements: François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, Cell. : 514 949-8973, [email protected]