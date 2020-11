Un premier droit de préemption pour la création d'un pôle de mobilité d'envergure

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer la première utilisation de son droit de préemption pour la création d'un pôle de mobilité d'envergure aux abords de la station de métro Namur. Grâce à l'acquisition de deux lots à proximité de cet axe de transport collectif, il sera possible de regrouper au même endroit plusieurs modes de transport alternatifs à l'auto solo, facilitant ainsi les déplacements des citoyennes et des citoyens. Ce projet vient s'ajouter à une série de mesures qui seront déployées dans les prochaines années pour créer de nouveaux quartiers vibrants, verts et connectés.

« La station de métro Namur représente un important carrefour de déplacements qui est appelé à prendre de l'ampleur, notamment avec le développement du secteur du Triangle et celui du secteur de l'Hippodrome. Assurer des déplacements efficaces, flexibles et sécuritaires entre la station Namur et ces quartiers est une nécessité, et ce pôle de mobilité permettra de fournir à l'usager qui sort du métro un cocktail transport pour réaliser la dernière portion de son déplacement », a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

« Ce droit de préemption nous permet de saisir une occasion afin de créer des aménagements qui faciliteront la vie des Montréalaises et des Montréalais. Ce projet nous permettra de créer un véritable levier pour le développement durable et économique du secteur et de toute la ville. Nous sommes très fiers d'utiliser de nouveaux outils afin d'agir de manière concrète pour la mobilité et la transition écologique, deux de nos grandes priorités », a souligné Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

Les pôles de mobilité regroupent divers moyens de transport, tel que des supports à vélos, des stations BIXI, des véhicules en libre-service, des bornes de recharge électrique, des lignes d'autobus ou des taxis, à proximité d'un pôle générateur de déplacements, comme une station de métro, afin de faciliter le parcours du dernier kilomètre d'un trajet. La complémentarité du pôle de mobilité et de la station Namur jouera un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs de mobilité durable dans ce secteur en pleine effervescence.

Ce projet incarne l'un des principes fondateurs de la vision du quartier Namur-Hippodrome, qui mise sur une mobilité collective et active renforcée par un maillage des différentes offres de service, dont l'accès au métro constitue le point d'ancrage.

