PRINCE RUPERT, BC, le 22 août 2022 /CNW/ - Observer les baleines et autres mammifères marins dans leur environnement naturel donne aux Canadiens l'occasion de mieux apprécier ces beaux animaux, mais lorsque les humains s'approchent trop près, nous risquons de les déranger et même de leur nuire. Le Canada a mis en place des lois pour s'assurer que l'on peut admirer les mammifères marins à une distance sécuritaire.

Un plongeur commercial de Prince Rupert se voit imposer la plus forte amende à ce jour en vertu du Règlement sur les mammifères marins du Canada (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 22 juillet 2022, à la cour provinciale de Prince Rupert, l'honorable juge Jeffrey Campbell a ordonné à Thomas Gould de payer une amende de 12 000 $ pour violation de l'article 7 du Règlement sur les mammifères marins de la Loi sur les pêches du Canada. Il s'agit de l'amende la plus élevée enregistrée à ce jour pour ce genre d'infraction.

La peine imposée découle d'un incident survenu le 25 avril 2020, lorsque M. Gould, plongeur autonome et propriétaire d'un navire de plongée commercial, le Ice Cube, a sciemment interagi avec un banc de sept épaulards résidents du Nord près du port de Prince Rupert. Des éléments de preuve recueillis par les agents des pêches ont permis d'établir que le navire avait tenté à plusieurs reprises d'accélérer pour se positionner devant le banc d'épaulards, une pratique connue sous le nom de « saute-mouton ». Il a également été prouvé que M. Gould, en scaphandre autonome complet, est entré dans l'eau à deux occasions à proximité des épaulards.

Le Règlement sur les mammifères marins du Canada établit des distances minimales d'approche pour les baleines, les dauphins, et les marsouins partout au pays. En Colombie-Britannique, tous les navires doivent se tenir à 200 m des épaulards de la Colombie-Britannique et de l'océan Pacifique, et à 400 m de tout épaulard dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique, entre Campbell River et juste au nord de Ucluelet (du 1er juin au 31 mai). En vertu du Règlement sur les mammifères marins, il est également illégal de nager, de plonger, ou d'interagir avec des mammifères marins.

Le groupe d'épaulards identifié dans cet incident revient dans la région de Prince Rupert chaque printemps depuis plus d'une décennie. Des panneaux sont affichés dans le secteur pour aider les propriétaires de bateau à déterminer les distances d'approche obligatoires.

Pêches et Océans Canada (MPO) a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants à la Loi sur les pêches. Il veille au respect de cette loi et de toute autre réglementation, et en fait la promotion au moyen de patrouilles terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que d'activités d'éducation et de sensibilisation.

Le Ministère demande au public d'appeler la Ligne « Observez, notez et signalez » du MPO au 1-800-465-4336 pour signaler les cas de mammifères marins harcelés ou perturbés, ainsi que les blessures et les empêtrements de mammifères marins. Les marins qui ne sont pas en mesure d'appeler la ligne d'aide pour signaler un incident peuvent appeler le Bureau des mammifères marins de la Garde côtière canadienne (GCC) au 1-833-339-1020 ou le signaler par radio au contrôle de la circulation maritime de la GCC.

Faits en bref

L'activité illégale a été signalée à la ligne « Observez, notez et signalez » du MPO et captée par des caméras de sécurité de la région. Ces rapports ont mené de manière efficace à condamner le contrevenant.

Les épaulards résidents du Nord figurent sur la liste des espèces menacées de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada. Il existe des preuves scientifiques substantielles que les distances rapprochées des épaulards par les navires peuvent perturber les comportements normaux de ces animaux.

du Canada. Il existe des preuves scientifiques substantielles que les distances rapprochées des épaulards par les navires peuvent perturber les comportements normaux de ces animaux. Il est obligatoire de respecter les distances d'approche et les autres mesures de protection en place pour les mammifères marins.

Lien associé

Illustration :

Photo utilisée comme élément de preuve présenté à la Cour

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Alexandra Coutts, conseillère en Communications, Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique, Téléphone : 236-334-2333