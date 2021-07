Il y a quelques raisons de faire preuve d'un « optimiste prudent » quant aux perspectives s'offrant à la cohorte de jeunes qui croît le plus rapidement au Canada. La jeunesse autochtone s'intègre dans l'ensemble de l'économie plus que jamais, comme le prouvent l'accroissement de la propriété autochtone des ressources et des infrastructures, la présence accrue dans les principales chaînes d'approvisionnement et les nouveaux partenariats entre des sociétés fermées et des collectivités. De plus, de nombreux jeunes Autochtones ont aussi confiance en leurs aptitudes fondamentales pour réussir sur le marché du travail, telles que la réflexion critique, la communication et la collaboration.

Mais le rapport Des connexions à bâtir - Préparer les jeunes Autochtones à un avenir numérique a exposé le fait que de nombreux jeunes Autochtones manquaient de confiance en leur savoir-faire numérique par rapport aux jeunes non autochtones, selon un écart de 13 points de pourcentage, d'après un sondage d'Objectif avenir RBC.

« Combler cette lacune de compétences numériques permettrait aux jeunes Autochtones de tirer parti d'une foule d'occasions dans le monde du travail de demain, ce qui augmenterait considérablement leur potentiel de gains, a poursuivi M. Stackhouse. Et surtout, l'accès à une carrière enrichissante favoriserait un lien plus fort avec leur communauté tout en faisant grandir leur optimisme et leur confiance en l'avenir. Un plan national des aptitudes destiné aux jeunes Autochtones est crucial pour bâtir un Canada plus prospère et plus inclusif. »

À la suite d'une consultation de 18 mois auprès de jeunes Autochtones et de leaders, d'éducateurs et d'employeurs, des Premières Nations, le rapport présente huit recommandations dont l'application pourrait préparer les jeunes Autochtones à un avenir numérique. En voici quelques-unes :

Respecter l'engagement du gouvernement fédéral à assurer à tous les Canadiens d'ici 2030 un accès Internet haute vitesse, en donnant la priorité aux communautés autochtones mal desservies.

Accroître l'accès au capital de risque en procurant un appui particulier au nouveau Fonds de croissance autochtone, fruit d'un engagement de 150 millions de dollars du gouvernement du Canada , de la Banque de développement du Canada et d'autres organismes gouvernementaux.

, de la Banque de développement du et d'autres organismes gouvernementaux. Allouer des fonds supplémentaires pour les cours de technologie et les appareils numériques dans les écoles primaires et secondaires, tant dans les réserves qu'à l'extérieur, en tirant parti des programmes de paiements de transfert utilisés par Services aux Autochtones Canada et les ministères provinciaux et territoriaux de l'Éducation.

Résoudre les problèmes d'accès à l'apprentissage intégré au travail pour les jeunes Autochtones en consolidant la subvention accordée aux étudiants autochtones dans le cadre du Programme de stages pratiques pour étudiants, en élargissant les options d'apprentissage intégré au travail à distance et en établissant des mécanismes de jumelage entre les employeurs et les candidats.

Élargir les programmes de transition dans les universités et les collèges, et les programmes d'apprentissage qui perfectionnent les compétences fondamentales et numériques des apprenants autochtones et améliorent leurs résultats dans les programmes d'études supérieures.

Accroître la représentation de la culture, des langues et du contenu autochtones dans les espaces en ligne en rendant l'adoption d'une approche numérique prioritaire pour les conseils des arts et en augmentant la portée des influenceurs autochtones qui mettent en valeur leur culture dans les médias sociaux.

Le rapport indique que si les populations autochtones pouvaient participer à l'économie à un niveau correspondant au revenu moyen des travailleurs canadiens, le pays pourrait augmenter son PIB de 67 milliards de dollars.

M. Stackhouse a ajouté ceci : « En cette période où de nombreux Canadiens réfléchissent à l'histoire récente du pays et à la relation continue avec les peuples autochtones, nos efforts collectifs revêtent une signification et une importance accrues. Un plan national des aptitudes permettra aux jeunes qui constituent la cohorte à la croissance la plus rapide d'acquérir les compétences et de saisir des occasions de participer pleinement à l'économie, afin d'aider le Canada à croître de manière durable pour un bon nombre d'années. »

À propos du rapport

Ce rapport de RBC a été rédigé dans le cadre du programme de recherche Humains recherchés, qui examine le défi des compétences qui se pose à la jeunesse canadienne, et on y trouve une la liste des aptitudes qui prépareront les jeunes Canadiens à réussir dans les milieux de travail de demain. On y reconnaît que des générations de jeunes Autochtones ont été confrontées à des obstacles uniques. Dans nombre d'endroits, des besoins urgents (eau potable, logement convenable et éducation comparable) attendent toujours d'être comblés. RBC tient à ce que la réconciliation se poursuive ; depuis plus de 25 ans, elle fait équipe avec des peuples et des collectivités autochtones dans le cadre d'initiatives visant à entraîner de réels changements. Dans le présent rapport, nous nous sommes concentrés sur l'orientation de l'économie en général et sur les changements qui, selon nous, devront s'opérer pour que les jeunes Autochtones puissent profiter des occasions que les années 2020 auront à offrir.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social/index.html.

