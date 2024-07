NEWMARKET, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - La police fédérale de la GRC a arrêté un père et son fils pour plusieurs accusations liées au terrorisme après avoir reçu le consentement du procureur général pour entamer des procédures en vertu de l'article 83 du Code criminel.

Les menaces à la sécurité nationale du Canada sont une priorité d'enquête pour la GRC. Le week-end dernier, l'EISN de la région du Grand Toronto a arrêté un père et son fils dans un hôtel de Richmond Hill, qui en étaient à un stade avancé de la planification d'une attaque grave et violente à Toronto. La GRC allègue que les accusés ont sciemment facilité des activités terroristes dans la région du Grand Toronto, la région de York et peut-être ailleurs en Ontario. Aucun élément de preuve ne permet de penser qu'il subsiste un risque pour le public.

Ahmed Eldidi (62 ans) et Mostafa Eldidi (26 ans) sont tous deux accusés des faits suivants :

Participation aux activités d'un groupe terroriste, contrairement à l'article 83.18 du Code criminel ;

; Facilitation d'une activité terroriste, contrairement à l'article 83.19 du Code criminel ;

; Voies de fait graves, en violation de l'article 83.2 du Code criminel ;

; Deux chefs d'accusation de possession d'une arme à des fins dangereuses, en violation de l'article 83.2 du Code criminel ;

; complot en vue de commettre un meurtre, en violation de l'article 83.27 du Code criminel.



Il existe actuellement une interdiction de publication en vertu de l'article 517. L'article 517 interdit la publication de toute information, preuve ou déclaration faite lors d'une audience de mise en liberté sous caution ou en prévision d'une telle audience. Les conditions de mise en liberté sous caution, les motifs du tribunal chargé de la mise en liberté sous caution et les preuves ou documents utilisés lors de l'enquête sur la mise en liberté sous caution ne peuvent être divulgués.

Le procès de Mostafa et Ahmed Eldidi a été fixé au 1er août 2024 à 9 h (virtuel).

L'EISN de la région du Grand Toronto tient à remercier le ministère du Procureur général de l'Ontario, le Service des poursuites pénales du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, le Service de police de Toronto, l'Agence des services frontaliers du Canada, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police régional de York, le Service de police régional de Peel et le Service de police régional de Durham pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête décisive.

« Je suis très fier de l'impressionnant travail d'équipe qui a permis cette arrestation. Je tiens également à remercier nos partenaires des forces de l'ordre du groupe de l'EISN pour leur aide précieuse. La police fédérale de la GRC prend très au sérieux toutes les menaces à notre sécurité nationale. Il s'agissait d'une menace imminente que nous avons réussi à déjouer, ce qui a permis d'éviter des blessures graves ou des pertes de vie aux résidents de la ville de Toronto. »

- Commissaire adjoint Matt Peggs, commandant régional de la police fédérale de la GRC pour la Région du centre.

Faits marquants

L'EISN (Équipe intégrée de la sécurité nationale) est composée de représentants de la GRC, de forces de police municipales et provinciales ainsi que de partenaires et d'agences fédérales et provinciales. L'EISN recueille, partage et analyse les informations concernant les menaces pour la sécurité nationale et l'extrémisme criminel/le terrorisme.

Si vous pensez que quelqu'un envisage, planifie ou se prépare à commettre un acte de violence ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez contacter votre service de police local. Il vous incombe de signaler tout comportement suspect. En cas de menace immédiate pour votre sécurité ou celle d'autrui, composez le 911.

Les informations non urgentes peuvent être communiquées au Réseau national d'information sur la sécurité de la GRC par téléphone au 1-800-420-5805 ou en ligne à l'adresse www.rcmp.ca/report-it.

