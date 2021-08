QUEBEC, le 11 août 2021 /CNW Telbec/ - Zilia, une entreprise québécoise qui développe des technologies médicales permettant la mesure de biomarqueurs dans l'œil, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement d'amorçage de 4 M$ menée par Anges Québec. Zilia a notamment reçu l'appui du gouvernement du Québec par l'entremise de son nouveau programme, Impulsion PME, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement. D'autres investisseurs ont également participé à la ronde.

Cette levée de capitaux permettra à Zilia de compléter le processus d'approbation réglementaire en vue de la mise en marché clinique de son premier produit, le Zilia Ocular, la toute première caméra rétinienne permettant la mesure de la saturation d'oxygène dans l'œil. Cette technologie révolutionnaire vise à permettre un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge de nombreuses maladies oculaires.

"Grâce à cet investissement, nous nous rapprochons encore davantage de notre objectif qui est de contribuer à sauver la vue et à améliorer la santé de millions de gens", indique Patrick Sauvageau, cofondateur et PDG de Zilia. "Ce nouveau financement nous permettra d'entrer sur le marché clinique et d'avoir un impact majeur sur le pronostic clinique, les coûts des soins de santé et la qualité de vie des patients."

"Le programme Impulsion PME est conçu pour propulser la croissance et les innovations des entreprises à fort potentiel, comme Zilia. L'accès au capital d'investissement ne doit plus être un enjeu pour elles au stade du démarrage. Avec notre appui, Zilia va poursuivre le développement de technologies prometteuses dans le secteur de la santé. Ses avancées ont le potentiel de générer des retombées importantes au Québec sur les plans médical et économique", souligne Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie.

"Votre gouvernement tient à encourager le développement d'entreprises innovantes et prometteuses, telle Zilia. La Capitale-Nationale pourra aussi lui permettre de croître et de profiter d'un environnement d'affaires en sciences de la vie stimulant et propice au succès de ses projets", mentionne Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

"Zilia est une compagnie d'ici qui s'inscrit parfaitement dans notre approche d'investissement," mentionne Geneviève Tanguay, PDG d'Anges Québec. "Nous avons été interpellés par le talent de son équipe, le fort potentiel de croissance, mais aussi par l'immense impact positif que la technologie peut avoir sur la santé. C'est pour ces raisons que nos membres ont décidé d'investir et, par le fait même, de nommer Zilia notre investissement de l'année."

Plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent de déficience visuelle et cette situation risque de s'aggraver dramatiquement d'ici 2050 alors que la proportion de la population mondiale âgée de 65 ans ou plus devrait doubler. Dans ce contexte, la capacité de diagnostiquer précocement les maladies oculaires est un besoin clinique majeur.

Zilia a développé la seule caméra rétinienne au monde permettant la mesure de la saturation en oxygène dans l'œil, un biomarqueur crucial. Cette technologie est destinée à redéfinir la façon dont nous prévenons, diagnostiquons et traitons les maladies oculaires telles que le glaucome, la rétinopathie diabétique et la dégénérescence maculaire. En outre, comme l'œil est une fenêtre ouverte sur la santé, la plateforme technologique de Zilia peut être adaptée pour permettre la mesure d'un vaste éventail de biomarqueurs présents dans l'œil, ouvrant la voie à une multitude de nouvelles applications potentielles, notamment en neurologie, en cardiologie et en oncologie.

Grâce à la force et à la diversité de son réseau, Anges Québec accompagne les anges investisseurs et entrepreneurs passionnés et innovants dans leurs ambitions internationales. Fondée en 2008, l'organisation compte plus de 230 membres qui ont investi à ce jour plus de 117 M$ dans plus de 157 entreprises québécoises à fort potentiel de croissance, positionnant l'organisation parmi les chefs de file de l'industrie du capital de risque au Québec.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

