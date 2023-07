Un pas de plus vers le droit d'exercer la grève pour les professionnelles en soins

MONTRÉAL, le 4 juil. 2023 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ a franchi une étape importante dans sa préparation pour obtenir le droit d'exercer la grève. En effet, la FIQ est la première organisation syndicale à obtenir du Tribunal administratif du travail (TAT) l'approbation de l'ensemble de ses demandes dans le cadre de la Loi sur les services essentiels. « Pour notre négociation, il s'agit d'une étape importante nous permettant d'envisager, si nécessaire, tous les leviers afin d'améliorer significativement les conditions de travail des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques », déclarent Nathalie Levesque et Jérôme Rousseau, co-responsables de la négociation.

La décision du TAT reprend de grands principes du droit d'association et fait écho à une décision importante dans l'arrêt Saskatchewan - décision de la Cour suprême du Canada, où le droit de grève est reconnu comme essentiel lors d'une impasse et comme une affirmation de la dignité et de l'autonomie personnelle des salariées pendant leur vie professionnelle. En somme, les décisions sur les services essentiels dictent le nombre minimal de professionnelles en soins devant rester en poste pendant une grève. Ces quotas ont été par le passé variables selon chaque établissement et n'étaient pas entérinés par la Loi.

Les décisions en bref :

Bien que les services d'urgence et de soins intensifs conservent leur fonctionnement normal (100 % prévu à la Loi), le TAT autorise notamment une réduction de temps de travail dans les autres secteurs et services, dont les blocs opératoires.

Seuls 70 % des services opératoires seraient maintenus dans la plupart des établissements en cas de grève, ou 80 % dans le cas de centres surspécialisés, afin d'exercer une pression sur le gouvernement.

Dans la plupart des unités de soins des hôpitaux, 85 % des services seront maintenus en cas de grève, ce qui implique que les professionnelles en soins feront la grève 15 % de leur temps de travail. Dans les CHSLD, le niveau de service à maintenir est de 90 %.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Floriane Bonneville, conseillère aux communications, 438 862-2928, [email protected]