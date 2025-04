Un pas de plus vers la résilience collective face aux fortes pluies : Longueuil dévoile son approche innovante et intégrée ainsi que les infrastructures à venir en 2025

LONGUEUIL, QC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Engagée à accroître son adaptation face aux changements climatiques, la Ville de Longueuil dévoile aujourd'hui sa Stratégie et son Plan d'action de résilience aux fortes pluies, une approche globale visant à mieux prévenir, gérer et atténuer les conséquences des inondations pluviales sur la population, les infrastructures municipales et l'environnement. Ce plan structurant propose des actions concrètes qui seront mises en œuvre dès 2025 avec une vision à l'horizon 2030. Il repose sur six axes stratégiques :

Prévention sur le domaine public : augmenter la quantité d'eau pluviale stockée par les infrastructures éponges, adapter les réseaux d'égout (notamment par la séparation des réseaux unitaires) réduire le ruissellement et diminuer les surverses;

: augmenter la quantité d'eau pluviale stockée par les infrastructures éponges, adapter les réseaux d'égout (notamment par la séparation des réseaux unitaires) réduire le ruissellement et diminuer les surverses; Prévention sur le domaine privé : prévenir, protéger et adapter les bâtiments existants, mieux construire les futurs bâtiments et inciter les citoyens et organisations à participer à une meilleure gestion des eaux pluviales;

: prévenir, protéger et adapter les bâtiments existants, mieux construire les futurs bâtiments et inciter les citoyens et organisations à participer à une meilleure gestion des eaux pluviales; Préparation et intervention : renforcer la préparation et la capacité d'intervention de la Ville en cas de fortes pluies, protéger les infrastructures municipales essentielles et réduire les conséquences environnementales;

: renforcer la préparation et la capacité d'intervention de la Ville en cas de fortes pluies, protéger les infrastructures municipales essentielles et réduire les conséquences environnementales; Rétablissement durable et équitable : soutenir les sinistrés autant au niveau du rétablissement de leur propriété, qu'au niveau du rétablissement psychosocial et économique;

: soutenir les sinistrés autant au niveau du rétablissement de leur propriété, qu'au niveau du rétablissement psychosocial et économique; Analyse et cartographie : consolider les expertises et les capacités d'analyse et poursuivre l'utilisation de l'expertise externe pour soutenir la prise de décision, notamment la recherche scientifique;

: consolider les expertises et les capacités d'analyse et poursuivre l'utilisation de l'expertise externe pour soutenir la prise de décision, notamment la recherche scientifique; Communication et participation citoyenne : outiller et mobiliser la population autour de l'enjeu des fortes pluies.

« Les épisodes de fortes pluies qui ont eu lieu depuis 2022 ont été des catalyseurs d'action à Longueuil. Depuis, l'élaboration d'un plan de résilience face aux fortes pluies est une priorité, un projet auquel pas de moins de 14 directions de la Ville de Longueuil ont apporté leur contribution. Cette mobilisation souligne non seulement le caractère transversal des actions à entreprendre, mais aussi l'importance d'une concertation exemplaire pour mener à bien cet exercice. La Stratégie et le Plan d'action de résilience aux fortes pluies permettent à la Ville d'adopter une approche proactive et concertée quant à ses interventions. Même si l'ampleur de cette mission peut sembler vertigineuse, elle nous interpelle sur notre devoir d'agir et notre responsabilité collective. J'en appelle également à l'implication des Longueuilloises et des Longueuillois, qui auront assurément un rôle à jouer dans l'accroissement de notre résilience, notamment par une meilleure gestion des eaux pluviales sur les terrains privés », a souligné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Un fort consensus scientifique confirme que le sud du Québec connaîtra une augmentation marquée de la fréquence et de l'intensité des fortes pluies au cours des prochaines décennies. La Stratégie adoptée par Longueuil s'appuie sur cette réalité et propose des solutions adaptées au contexte actuel et futur. Nous avons déjà réalisé des avancées importantes, notamment l'intégration d'infrastructures vertes et bleues sur le territoire : Longueuil compte actuellement 120 infrastructures éponges et 50 bassins de rétention souterrains. D'ailleurs, dès 2025, la Ville aménagera de nouveaux bassins, poursuivra l'adaptation de son réseau d'égout et augmentera les surfaces perméables et la canopée urbaine afin de favoriser l'infiltration et l'évaporation de l'eau », a mentionné Julie-Maude Normandin, conseillère scientifique en chef de la Ville de Longueuil.

Les travaux suivants débuteront dès cette année :

Construction d'un nouveau bassin de rétention au parc Georges-Dor;

Construction d'un nouveau bassin de rétention au parc Mégantic;

Construction d'un nouveau bassin de rétention au parc Jean- XXIII;

Construction d'une nouvelle infrastructure de gestion des eaux pluviales sur la rue Murray;

Bonification des infrastructures de gestion des eaux pluviales au parc Josette-Jacques;

Réfection et séparation des réseaux d'égout de la rue Châteauguay, entre la rue Marie-Rose et la rue Le Moyne Ouest;

Réfection et séparation des réseaux d'égout de la rue Westgate, entre la rue Front et la rue Hubert et l'ajout de bandes paysagées ou de noues végétalisées;

Réfection et séparation des réseaux d'égout de la rue Marquette , entre la rue Beauregard et la rue Hubert et l'ajout de bandes paysagées ou de noues végétalisées;

, entre la rue Beauregard et la rue Hubert et l'ajout de bandes paysagées ou de noues végétalisées; Réfection et séparation des réseaux d'égout du Grand Boulevard, entre le boulevard Édouard et cul-de-sac, et de la rue Robillard , entre le boulevard Taschereau et Grande Allée et l'ajout de bandes paysagées ou de noues végétalisées;

, entre le boulevard et Grande Allée et l'ajout de bandes paysagées ou de noues végétalisées; Prolongement de l'égout pluvial du chemin du Tremblay ;

; Réfection des réseaux d'égout d'une section du chemin de Chambly , entre la terrasse du Centre Nord et la terrasse du Centre Sud et remplacement des fossés par des noues végétalisées;

, entre la terrasse du Centre Nord et la terrasse du Centre Sud et remplacement des fossés par des noues végétalisées; Réfection des réseaux d'égout sur la rue Bellefeuille, entre la rue Beauchêne et la rue Baillargeon.

Comme les infrastructures de la ville de Longueuil sont interreliées, plusieurs interventions, parfois éloignées ou complémentaires, peuvent être nécessaires pour accroître la résilience aux fortes pluies d'un secteur. Rappelons qu'en 2024, la Ville de Longueuil a reçu une aide financière d'environ 1 million de dollars du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser des études sur les causes et l'ampleur des inondations pluviales ainsi que l'analyse de solutions.

Accompagnement de la population face aux fortes pluies

Afin de construire une résilience sur l'ensemble du territoire, la Ville de Longueuil outillera et accompagnera la population pour rendre nos milieux de vie plus sûrs et mieux adaptés à la nouvelle réalité climatique.Cela se traduit entre autres par un accès accru à l'information sur les vulnérabilités des bâtiments, une révision réglementaire pour favoriser des aménagements résilients et des représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir un soutien financier accru aux municipalités et à la population.

La Ville lancera d'ailleurs dès ce mois-ci une campagne d'information et de sensibilisation afin d'outiller la population sur les mesures à adopter avant et pendant un épisode de fortes pluies. Les citoyennes et citoyens pourront ainsi mieux protéger leur résidence et contribuer à la résilience de notre collectivité.

La gestion de l'eau et la résilience face aux fortes pluies sont des priorités pour la Ville de Longueuil. Mis en ligne pour l'occasion, le microsite Résilience aux fortes pluies | Au fil de l'eau de la Ville offre des réponses claires sur les actions en cours sur le territoire et les mesures à adopter pour mieux protéger son chez-soi.

Consultez la Stratégie et le Plan d'action de résilience aux fortes pluies au longueuil.quebec/resilience.

