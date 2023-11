Un pas de plus vers la construction de logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal poursuit ses efforts pour soutenir la création de logements sociaux et communautaires dans la métropole en vendant un de ses terrains situé dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à un organisme sans but lucratif.

De gauche à droite: David Brunelle-Lamontagne, vice-président du conseil d'administration et Catherine Boucher, directrice générale, Habitations communautaires Loggia, Benoit Dorais, vice-président du conseil exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Dominique Ollivier, présidente du conseil exécutif et conseillère de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, Amélie Guindon, coordonnatrice au soutien à la famille et Anick Viau, directrice générale, Association de Montréal pour la déficience intellectuelle et Pierre Choquette, vice-président, communication et affaires publiques, Société de développement Angus. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé la vente du terrain situé du côté sud de l'avenue du Mont-Royal Est, entre les rues Augustin-Frigon et Molson, pour la somme forfaitaire de 1 M$ à l'organisme Habitations communautaires Loggia, soit à une fraction de la valeur marchande, pour encourager la création de logements sociaux et abordables sur le territoire montréalais.

À terme, cette vente permettra de construire un immeuble de 78 logements sociaux et communautaires sur l'avenue du Mont-Royal Est, entre les rues Augustin-Frigon et Molson. Dix de ces logements seront occupés par des adultes autonomes ayant une déficience intellectuelle, en collaboration avec l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle.

Citations

« Les Habitations communautaires Loggia travaillent ardemment depuis plusieurs années à mener à terme cet important projet de logements sociaux. Nous sommes heureux de mettre l'épaule à la roue avec les différents partenaires impliqués afin de trouver des solutions concrètes aux défis de financement et de faire avancer le projet. Sa réalisation contribuera à répondre aux besoins importants en matière d'abordabilité de logement dans la métropole », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

« Je salue la proactivité de la Ville dans ce dossier, qui permettra d'activer un projet de 78 logements sociaux et communautaires souhaités et nécessaires. Cette collaboration démontre qu'il est possible de trouver des façons créatives de faire avancer les projets afin d'accélérer leur réalisation. Comme gouvernement soucieux de voir plus de logements se construire le plus rapidement possible, nous répondrons présents au moment opportun », a précisé France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation.

« L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, comme l'ensemble des arrondissements de Montréal, doit composer avec une crise de l'abordabilité qui touche de nombreuses citoyennes et citoyens. Nous saluons la décision de la Ville de Montréal de céder ce terrain pour un montant forfaitaire. Cela va permettre d'accélérer la mise en chantier de près de 80 logements sociaux et abordables qui sont très attendus et qui viendront répondre à un besoin pressant », a souligné François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Nous remercions la Ville de Montréal pour son soutien dans le développement de solutions résidentielles abordables et dans l'économie sociale de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. C'est grâce à des projets comme celui-ci que nous pouvons aider les résidentes et les résidents du secteur à se loger de façon décente et abordable de façon durable », a ajouté Catherine Boucher, directrice générale d'Habitations communautaires Loggia.

« Nous saluons le travail de tous les acteurs impliqués pour que ce projet voit le jour au Technopôle Angus. À terme, nous trouverons sur notre site des logements abordables, des logements étudiants et ce projet de logements sociaux des Habitations communautaires Loggia. De plus, la Société de développement Angus poursuit ses efforts afin de construire un nouveau bâtiment sur le site qui viendra accroître l'offre d'unités abordables locatives. Cette combinaison en matière d'habitation, de commerces et d'espaces à bureaux renforcera le caractère unique du site du Technopôle en matière de mixité sociale et économique », a tenu à préciser Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus.

