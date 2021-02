Un pas de plus pour Premier Tech au Portugal

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer l'acquisition de l'entreprise portugaise H2PRO réalisée par son groupe d'affaires Eau et Environnement. Il s'agit d'une deuxième acquisition pour l'entreprise au Portugal, la première ayant eu lieu en 2013 à Montijo, près de Lisbonne.

Cette acquisition accélérera la croissance de Premier Tech au Portugal grâce à l'intensification du développement de son réseau de commercialisation dans le secteur des installations de traitement des eaux usées pour usage commercial, communautaire et institutionnel. Forte de près de dix ans d'expérience dans le domaine, H2PRO se spécialise non seulement dans l'équipement destiné aux systèmes de stockage, de réutilisation ou de traitement de l'eau et des eaux usées, mais aussi dans l'installation et l'entretien de ceux-ci. Tout comme Premier Tech, H2PRO est animée par un souci de protection de l'environnement et des ressources en eau de la planète par l'entremise de solutions écologiques et durables.

« En plus de consolider notre présence commerciale sur le marché européen, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre volonté de longue date de protéger l'environnement et la santé en créant des milieux de vie attrayants et sûrs pour toutes nos communautés grâce à des solutions durables, écoresponsables et accessibles à tous », explique Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau et Environnement.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez twitter.com/_PremierTech

