C'est donc avec une volonté affirmée d'innover et de soutenir les entreprises manufacturières du Québec et de l'Amérique du Nord dans la croissance de leur efficience opérationnelle que Premier Tech est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle gamme de produits accompagnant l'automatisation des activités d'emballage des entreprises : TOMAMC.

L'un des premiers produits de cette gamme est un système de palettisation automatisé avec l'interface la plus avancée du marché qui allie robustesse industrielle et expérience utilisateur intuitive grâce à la robotique collaborative. Grâce à son intégration ne nécessitant ni ingénierie ni programmation, TOMAMC permet, tant aux plus petites qu'aux plus grandes entreprises, de bénéficier des avantages de l'automatisation.

« Le lancement d'aujourd'hui se veut bien plus que le lancement d'une gamme de produits. Nous lançons une nouvelle approche à l'automatisation, soit l'état d'esprit friendustrialMC - l'automatisation collaborative et intuitive jumelée à la robustesse industrielle. Les équipes de Premier Tech Systèmes Automatisés sont parvenues à combiner efficacité industrielle et facilité d'utilisation en s'appuyant sur les technologies en robotique collaborative de Fanuc, chef de file mondial en robotique », souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Le lancement de cette offre est le fruit d'une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de l'automatisation et de la palettisation jumelée aux nouvelles technologies disponibles en robotique collaborative et d'un engagement continu de Premier Tech à rendre les technologies de pointe accessibles à un plus large éventail d'entreprises afin de favoriser l'innovation et la compétitivité.

Ce lancement s'accompagne d'un tout nouveau modèle d'affaires innovant qui offre une configuration en libre-service entièrement en ligne, fluide et intuitive. TOMAMC permet ainsi aux entreprises de revisiter leurs activités d'emballage avec une nouvelle perspective. Des processus qui n'auraient pas été jugés économiquement viables pour l'automatisation auparavant peuvent désormais être envisagés.

« Les robots collaboratifs TOMAMC nous ont permis d'améliorer l'ergonomie du travail pour les membres de notre équipe, de répondre au besoin de personnel - surtout lors des quarts de travail de soir -, et d'améliorer notre productivité. La solution actuelle de Premier Tech est très intuitive et facile à programmer. Je pourrais la déplacer à divers endroits, selon nos besoins, et je sais qu'elle va fonctionner du premier coup », témoigne Pascal Gagné, gestionnaire des opérations au Groupe TAQ et partenaire de lancement.

Cette annonce vient seulement quelques mois après l'inauguration de HIFA, dont Premier Tech est membre fondateur, qui a pour mission d'accompagner les entreprises manufacturières québécoises dans l'amélioration de leur efficience et productivité - grâce à l'automatisation et à la robotisation de leurs activités - et d'accélérer leur transformation numérique.

À propos de Premier Tech

Faire la différence en unissant Passion et Technologies, voilà comment Premier Tech se distingue depuis maintenant 100 ans. Une équipe unique propulsée par une volonté commune, celle d'offrir des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Premier Tech possède un vaste portfolio de produits, services, marques et technologies permettant d'augmenter le rendement des cultures, de cultiver des jardins sains et florissants, d'automatiser les opérations de manutention et d'emballage de multiples installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et d'offrir des bio-ingrédients dédiés au bien-être des humains et des animaux.

Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars et se déploie à l'international grâce à ses cinq groupes d'affaires et à plus de 5 200 équipiers dans 28 pays. Jeune de 100 ans, Premier Tech voit infiniment plus loin.

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com

