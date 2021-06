Un pas de plus pour la réalisation d'une école primaire et d'installations sportives au cœur de Griffintown

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté ce matin une modification réglementaire qui permettra de franchir un pas de plus vers l'implantation très attendue d'une école primaire au cœur de Griffintown. Les modifications réglementaires font suite au rapport de l'OCPM déposé en mars 2021 et visent à permettre la construction d'une école, de logements sociaux et communautaires, et d'un pavillon dans le parc du Bassin-à-Bois. Elles s'inscrivent dans les orientations du Programme particulier d'urbanisme du secteur Griffintown afin de doter le quartier d'équipements et de services qui contribueront directement à l'amélioration de la qualité de vie des résident.es. À la suite de l'adoption du règlement par le conseil municipal, le Centre de services scolaire de Montréal pourra poursuivre ses démarches pour la construction d'une école de 12 classes.

« Cette école, nous la rêvons depuis des années. Nous continuerons de travailler en partenariat avec le ministère de l'Éducation et le Centre de services scolaire de Montréal jusqu'au bout pour voir ce rêve devenir réalité et offrir aux citoyennes et aux citoyens de Griffintown un milieu de vie familial à la hauteur de leurs ambitions! », a déclaré Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Quant au pavillon du parc Bassin-à-Bois, il accueillera un vestiaire et les équipements nécessaires à l'opération de la patinoire et pourra être utilisé pour des activités communautaires en dehors de la saison d'opération de la patinoire. Les travaux de construction doivent débuter à l'automne 2021. Avec ce pavillon, le parc du Bassin-à-Bois et la place des Arrimeurs viendront bonifier l'offre en espaces verts animés dans le quartier de Griffintown

