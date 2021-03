Un partenariat prometteur pour les personnes atteintes de lymphœdème

La Fondation québécoise du cancer offre la plus vaste expertise dans le soutien des personnes atteintes d'un cancer avec sa Ligne Info-cancer , l'une des seules lignes au Québec sur laquelle des infirmières, documentalistes expérimentées en oncologie, des nutritionnistes et des psychologues répondent aux questions et inquiétudes des malades et de leurs proches. Elle offre aussi gratuitement ou à prix modique toute une gamme de programmes et de services pour les soutenir dans l'épreuve. Pour sa part, l'Association québécoise du lymphœdème est, au Québec, la seule organisation d'éducation et de soutien vouée aux personnes qui vivent avec le lymphœdème, une maladie invalidante qui survient notamment chez les survivants du cancer et requiert des soins et un accompagnement à vie.

En mobilisant leurs forces, ces deux organisations concrétisent leur volonté commune d'améliorer le bien-être des Québécois atteints de cancer et de lymphœdème. « L'Association québécoise du lymphœdème se réjouit du partenariat officialisé avec la Fondation québécoise du cancer. La clé pour réduire l'impact du lymphœdème étant un dépistage précoce, il est judicieux d'arrimer le référencement vers l'AQL au carrefour d'accueil et d'accompagnement que constitue la Fondation québécoise du cancer. L'expertise, de même que les ressources éducatives et de soutien de l'AQL s'en trouveront plus facilement accessibles. Ensemble, nous pouvons mieux aider les survivantes et survivants à relever les défis de la vie après le cancer. » Déclare Anne-Marie Joncas, directrice générale de l'AQL.

Les deux organismes comptent accroître leur réseau d'information notamment en offrant des ateliers conjoints sur le lymphœdème, via la plateforme de vidéoconférence de la Fondation québécoise du cancer. Aussi, les infirmières des Services Info-cancer et autres intervenants de la Fondation recevront un atelier de formation donné par l'AQL afin d'optimiser le dépistage.

« Ce partenariat correspond aux grands axes de notre plan stratégique 2020-2022 intitulé Être plus près du monde et nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre objectif, qui est de soutenir concrètement tous les Québécois touchés par la maladie, quel que soit leur type de cancer, le stade, leur histoire ou d'où ils viennent. Ce partenariat nous évite de dupliquer des services et nous permettra de toucher un plus grand bassin de personnes. » Explique Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

Le lymphœdème, une menace pour les personnes atteintes de cancer

Chez les personnes survivant à certains cancers pour lesquels les traitements en chirurgie ou en radiothérapie endommagent les ganglions, le lymphœdème est une menace réelle. Causé par l'accumulation de lymphe dans les tissus, le lymphœdème se manifeste par une enflure et une inflammation chronique qui ne peuvent être guéries. Il est estimé que plus de 73 000 Québécois vivent avec un lymphœdème secondaire aux cancers suivants : cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes et cancers tête et cou.



À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

À propos de l'Association québécoise du lymphœdème

Depuis 22 ans, l'Association québécoise du lymphœdème (AQL) informe, soutient et sensibilise les personnes à risque de lymphœdème ou vivant avec la maladie, de même que leurs proches aidants. Nous étendons notre action aux professionnels de la santé et aux décideurs pour en faire connaître les diverses causes, en faciliter le dépistage et le traitement et en réduire la prévalence.

