Un partenariat prometteur pour la communauté de recherche et pour les québécois atteints d'un cancer

MONTRÉAL, le 4 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer et le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC) ont conclu un partenariat afin d'optimiser le soutien offert aux personnes atteintes d'un cancer et à leurs proches.

La Fondation québécoise du cancer offre la plus vaste expertise dans le soutien des personnes atteintes d'un cancer avec sa Ligne Info-cancer, l'une des seules lignes au Québec sur laquelle des infirmières expérimentées en oncologie, des nutritionnistes et des psychologues répondent aux questions et inquiétudes des malades, ainsi qu'avec toute une gamme de programmes et services pour les soutenir dans l'épreuve. Pour sa part, Q-CROC coordonne le plus grand réseau de recherche clinique en oncologie du Québec et se distingue par sa plateforme provinciale qui facilite la recherche d'essais cliniques OncoQuébec.

En mobilisant leurs forces, ces deux organisations, véritables piliers dans le domaine de l'oncologie et de la recherche clinique, concrétisent leur volonté commune d'améliorer le bien-être des Québécois atteints d'un cancer.

Cette collaboration permettra notamment à Q-CROC de rediriger des personnes atteintes d'un cancer vers la Ligne Info-cancer de la Fondation québécoise du cancer pour satisfaire leurs besoins d'accompagnement liés au cancer ou aux essais cliniques. De leur côté, les infirmières expérimentées en oncologie de la Fondation québécoise du cancer recevront une formation complémentaire sur la recherche clinique, assurée par Q-CROC. Elles seront ainsi mieux outillées pour aider les patients intéressés à mieux comprendre les essais cliniques et à évaluer si participer à un protocole de recherche pourrait être une option possible dans leur parcours de soins.

« Ce partenariat correspond aux grands axes de notre plan stratégique 2020-2022 intitulé Être plus près du monde et nous permet de nous rapprocher un peu plus de notre objectif, qui est de soutenir concrètement tous les Québécois touchés par la maladie, quel que soit leur type de cancer, le stade, leur histoire où d'où ils viennent. Par cette collaboration, nous souhaitons faciliter l'accès à des projets de recherche clinique aux patients, mais aussi faire connaître les essais cliniques pour que les patients puissent ensuite en parler avec les équipes de soins » explique Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer. « Le partenariat avec le Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec démontre, encore une fois, qu'ensemble, nous serons toujours plus forts face au cancer » conclut Marco Décelles.

« Le plus de patients participent à un essai clinique, le plus rapidement de nouvelles thérapies peuvent être testées, homologuées et rendues disponibles à un plus grand nombre de personnes atteintes par la maladie » ajoute Lucie D'Amours, directrice générale de Q-CROC. « Sensibiliser les Québécois touchés par le cancer à la recherche clinique fait partie intégrante de la mission de Q-CROC. En tirant profit de la complémentarité des services offerts par nos organisations, ce partenariat permettra de faciliter l'accès à l'information sur la recherche clinique et, ultimement, l'accès des patients québécois à des essais cliniques en oncologie » conclut Lucie D'Amours.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer : 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook : fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité .

À propos du Consortium de recherche en oncologie clinique du Québec (Q-CROC)

Q-CROC est un leader dans le milieu de la recherche clinique en oncologie. OSBL fondé en 2008, Q-CROC optimise le recrutement de patients et la qualité de la recherche clinique en oncologie au Québec. Q-CROC coordonne un réseau québécois de 16 institutions de soins de santé et de plus de 800 professionnels qui travaillent en recherche clinique en oncologie. En plus de développer des solutions pour les équipes de recherche, Q-CROC met en place des outils et des activités de sensibilisation à la recherche clinique pour les patients québécois. Depuis 2019, Q-CROC pilote OncoQuébec, une plateforme provinciale qui permet de chercher des essais cliniques en oncologie de façon rapide et efficace. OncoQuébec

www.qcroc.ca | Facebook : QCROC.CA | www.oncoquebec.com

