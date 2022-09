Un partenariat entre l'UQAM et le Campus de la transition écologique en collaboration avec la Société du parc Jean-Drapeau: Dévoilement de 13 projets de recherche au service des transitions sociales et écologiques financés à la hauteur de 800 000 $

MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Un partenariat entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Campus de la transition écologique permet de valoriser le parc Jean-Drapeau comme un immense terrain de recherche partenariale pour les chercheuses et chercheurs de l'UQAM qui y mèneront 13 projets sur autant de sujets grâce à un co-financement du programme de subvention de l'organisme MITACS totalisant 800 000 $ sur trois ans.

Cette importante annonce a été dévoilée aujourd'hui au parc Jean-Drapeau par le directeur scientifique du Pôle sur la ville résiliente de l'UQAM, Éric Pineault, et le directeur général du Campus de la transition écologique, Pascal Grenier. Ils étaient accompagnés à cette occasion par la vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, le vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM, Christian Agbobli, le président du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau, Karel Mayrand, et la directrice du Service des partenariats et du soutien à l'innovation de l'UQAM, Caroline Roger.

La Ville de Montréal suivra avec attention les différents projets de recherche menés en partenariat entre l'UQAM et le Campus de la transition écologique. Ceux-ci pourront apporter des réponses nécessaires aux enjeux du développement urbain dans un contexte de transition écologique. « Notre administration est résolument engagée à réussir la transition écologique et cette volonté guide l'ensemble de nos actions politiques. Nous posons des gestes ambitieux et nous continuons d'encourager des initiatives novatrices pour faire en sorte que notre ville s'adapte à la crise climatique. Pour y arriver, nous avons besoin que tous les acteurs poussent dans la même direction, c'est pourquoi nous avons à cœur l'importante collaboration entre la Ville de Montréal, l'UQAM, la Société du parc Jean-Drapeau et le Campus de la transition écologique. Ces projets vont nous permettre d'aménager la ville de demain et assurer un avenir sain à notre population », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, du mont Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal au comité exécutif.

Encadrés par quatorze professeures et professeurs ainsi que des équipes du Campus de la transition écologique et de la Société du parc Jean-Drapeau, c'est plus d'une vingtaine d'étudiantes et étudiants de l'UQAM qui effectueront des recherches sur ce territoire. Comme le souligne le vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion de l'UQAM, Christian Agbobli, « les travaux de recherche réalisés par les chercheuses et chercheurs de l'Université contribuent à bâtir et à améliorer la société de demain en favorisant les discussions avec les différents milieux sur le terrain. L'UQAM est fière de ce partenariat avec le Campus de la transition écologique et par le fait même de collaborer à la revitalisation du parc Jean-Drapeau, un espace vert fabuleux incrusté dans le tissu urbain de Montréal. »

Par ce partenariat, le Campus de la transition écologique contribue à la production et à la transmission de nouvelles connaissances liées à la transition socioécologique. « Nous sommes très heureux de la concrétisation de ce partenariat ambitieux de recherche-action dans un espace public d'exception. Cette approche favorise les rencontres et le croisement de savoirs nécessaires à la résolution des enjeux complexes de la transition à l'échelle urbaine. Nous sommes enthousiastes à l'idée de valoriser les résultats des recherches et d'expérimenter l'adoption de nouvelles solutions qui pourraient en découler », affirme Pascal Grenier, directeur général du Campus.

Majestueux, le parc Jean-Drapeau qui regorge d'histoire est un lieu aux multiples facettes qui, pour les trois prochaines années, sera sous la loupe des chercheuses et chercheurs de l'UQAM. « En accueillant cette initiative, le parc Jean-Drapeau poursuit la mise en œuvre de son plan directeur et renoue avec l'esprit visionnaire de laboratoire vivant qui a été celui d'Expo 67. Les équipes du Parc participeront activement à ces projets de recherche, qui généreront des solutions et permettront de faire du Parc non seulement un lieu de recherche et d'expérimentations pour la transition écologique, mais également un acteur déterminant dans la diffusion de ces savoirs auprès des citoyens », affirme Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau.

Plusieurs objets de recherche répondant aux principaux défis relatifs à la crise climatique ont été identifiés par le Campus de la transition écologique et la Société du parc Jean-Drapeau, avec le soutien du Pôle sur la ville résiliente. « Le Pôle et ses membres sont fiers de travailler en collaboration avec divers partenaires pour favoriser la transition écologique, la réduction des inégalités sociales et la résiliente socioécologique des villes. Grâce à MixCité, le carrefour d'innovation ouverte du Pôle, nous sommes heureux de mettre en place une série d'activités visant le transfert de connaissances et la mobilisation par les acteurs de la ville», ajoute Éric Pineault, le directeur scientifique du Pôle sur la ville résiliente de l'UQAM.

Environnement, santé, accessibilité, mobilité, arts et culture, pédagogie, sécurité : treize projets porteurs

Acquérir des données sur les ressources naturelles d'eau qui existent sur l'île Sainte-Hélène pour déterminer des solutions afin d'améliorer la résilience des milieux aquatiques et favoriser la biodiversité. Sous la supervision de Florent Barbecot , professeur au Département des sciences de l'atmosphère et de la Terre, et d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau.





professeur au Département des sciences de l'atmosphère et de la Terre, et d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau. Analyser ce qui motive les gens à fréquenter des milieux naturels et évaluer les répercussions de cette fréquentation sur la santé physique et mentale. Sous la supervision du professeur au Département de sexologie , Mathieu Philibert , et de Pascal Grenier du Campus de la transition écologique.





, et de du Campus de la transition écologique. Effectuer des suivis de l'état de la présence d'espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) et d'espèces rares au parc Jean-Drapeau. Différentes méthodes de gestion seront aussi testées afin d'évaluer leurs effets sur les EVEE et sur la biodiversité. Sous la supervision des professeurs au Département des sciences biologiques , Daniel Kneeshaw et Tanya Handa , ainsi que d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau.





et , ainsi que d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau. Évaluer les effets sur la biodiversité des pratiques de gestion différenciée des pelouses au parc Jean-Drapeau et analyser comment le choix des plantes et du couvre-sol dans la Roseraie peut influencer la biodiversité et diverses fonctions écologiques des sols (ex. : rétention des eaux, décomposition de la matière organique). Explorer les bienfaits écosystémiques de la conversion des espaces de stationnement au parc Jean-Drapeau en espaces végétalisés et proposer une stratégie de déminéralisation de certains d'entre eux. Deux projets sous la supervision de la professeure au Département des sciences biologiques, Tanya Handa , et d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau.





, et d'Alicia Herlem de la Société du parc Jean-Drapeau. Explorer les pratiques de l'utilisation de la culture et des arts dans les projets de transition écologique et effectuer des recommandations sur l'intégration des arts et de la culture dans le cadre de la mission du Campus de la transition écologique. Sous la supervision des professeurs au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, René Audet et Sylvain A. Lefèvre , et de Pascal Grenier du Campus de la transition écologique.





et , et de du Campus de la transition écologique. Étudier les différentes utilisations, la mobilité active et le design des lieux afin de favoriser la sécurité au parc Jean-Drapeau, en portant une attention particulière aux femmes et aux individus issus de groupes minorisés qui pourraient éviter le parc en raison d'un sentiment d'insécurité afin de proposer des recommandations d'aménagement. Sous la supervision des professeures au Département d'études urbaines et touristiques, Sophie Paquin et Florence Paulhiac , et de Jonathan Cha de la Société du parc Jean-Drapeau.





et et de Jonathan Cha de la Société du parc Jean-Drapeau. Développer un modèle visant à guider les stratégies à mettre en place pour optimiser les activités de transport au parc Jean-Drapeau afin que celles-ci soient efficientes, écoresponsables, sécuritaires et rapides. Sous la supervision des professeurs du Département d'analytique, opérations et technologies de l'information, Walter Rei et Janosh Ortman , et d'Alexis Frappier de la Société du parc Jean-Drapeau.





et , et d'Alexis Frappier de la Société du parc Jean-Drapeau. Proposer des aménagements qui favoriseront une appropriation des lieux par des citoyennes et citoyens de tous âges, et ce, dans un contexte d'hivernité. Sous la supervision du professeur à l'École de design, Patrick Evans , et de Pascal Grenier du Campus de la transition écologique.





, et de du Campus de la transition écologique. Analyser les facteurs environnementaux et individuels permettant le déploiement de la micromobilité au parc Jean-Drapeau et proposer des recommandations qui tiennent compte de solutions technologiques adaptées, des politiques locales et des incitatifs individuels. Sous la supervision du professeur au Département des sciences de l'éducation physique, Paquito Bernard , et de la professeure au Département d'études urbaines et touristiques, Florence Paulhiac , et d'Alexis Frappier de la Société du parc Jean-Drapeau.





et de la professeure au Département d'études urbaines et touristiques, et d'Alexis Frappier de la Société du parc Jean-Drapeau. Évaluer une vaste gamme d'infrastructures au parc Jean-Drapeau en s'appuyant sur les principes de la conception universelle (ex. : égalité, simplicité, effort minimal) afin de proposer des aménagements pouvant améliorer l'accessibilité et l'équité. Sous la supervision du professeur au Département de sexologie, Mathieu Philibert , de la professeure au Département d'études urbaines et touristiques, Florence Paulhiac , et de Jonathan Cha de la Société du parc Jean-Drapeau.





de la professeure au Département d'études urbaines et touristiques, et de Jonathan Cha de la Société du parc Jean-Drapeau. Développer, mettre en œuvre et évaluer des propositions pédagogiques pour soutenir l'apprentissage dans la nature, en portant une attention particulière aux communautés marginalisées ou ayant peu accès à des espaces verts. Sous la supervision de la professeure du Département de didactique, Laurence Brière , et de Pascal Grenier du Campus de la transition écologique.





, et de du Campus de la transition écologique. Explorer les différentes propositions de transformation systémique de l'économie qui visent à dénouer les impératifs de croissance et à établir une culture économique fondée sur l'autolimitation. Sous la supervision du directeur scientifique du Pôle sur la ville résiliente et professeur du Département de sociologie, Éric Pineault, et de Pascal Grenier du Campus de la transition écologique.

Pour en savoir plus sur les projets : https://villeresiliente.uqam.ca/partenariats/projets-actuels/

À propos de l'UQAM et du Pôle sur la ville résiliente

Grâce aux succès remportés par ses professeures, professeurs et ses étudiantes, étudiants, l'UQAM se classe parmi les grandes universités de recherche au Canada, notamment en sciences humaines, en sciences naturelles, dans le domaine de la santé sociale ainsi qu'en création. Le Pôle sur la ville résiliente et son carrefour d'innovation ouverte MixCité ont l'ambition de répondre activement aux multiples besoins en expertise et en recherche exprimés par les villes et les acteurs du milieu autour des enjeux issus du développement urbain dans un contexte global en transition. Cette initiative qu'est le Pôle confirme le positionnement stratégique de l'Université et la très haute qualité de ses contributions en matière d'études urbaines et d'environnement.

À propos du Campus de la transition écologique

Né en 2021, le Campus de la transition écologique (Campus) est un OBNL indépendant qui rassemble au parc Jean-Drapeau des citoyens et citoyennes, entrepreneurs, chercheurs et chercheuses, artistes et praticiens, praticiennes qui créent et partagent de nouveaux modes de vie. À la fois carrefour et territoire d'expérimentation, le Campus permet de faire vivre au quotidien la transition socioécologique. Par des approches novatrices et des alliances fortes, le Campus génère à partir d'espaces bâtis et naturels de nouveaux savoirs, de nouvelles solutions et de nouveaux imaginaires.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Julie Meunier, conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, UQAM, Tél. cellulaire : 514 895-0134, [email protected] ; Pascal Grenier, Directeur général, Campus de la transition écologique, Tél. cellulaire : 514 953-9547, [email protected] ; Isabel Coulombe, Conseillère principale, communications, Partenariats et marketing Société du parc Jean-Drapeau, Tél. : 514 872-7322, [email protected]